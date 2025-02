"No va a volver mi hija a estar conmigo": Familia exige justicia en el juicio por fatal atropello de estudiante de periodismo

03 feb. 2025 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

A más de tres años del fatal atropello a Isidora Bravo, una joven de 22 años que cursaba primer año de periodismo, recién este lunes comenzó el juicio por su trágica muerte. El accidente ocurrió cuando un camión de gas la atropelló en Cardenal José María Caro con Vicuña Mackenna el 2 de octubre de 2021.

Según se ve en los registros de cámaras, Isidora cruzó la calle por un paso habilitado y con luz verde, pero el camión no se detuvo, la atropelló y arrastró durante 50 metros. Aunque se dio a la fuga, fue detenido por Carabineros a dos kilómetros de distancia del lugar del accidente.

Juicio contra el único imputado

Han pasado más de tres años, y esta jornada comenzó el juicio en contra del único imputado por el crimen. Ante esto, la familia de la joven habló sobre el proceso y la búsqueda de justicia.

"Hemos pasado tres años esperando este momento. Si bien ya mi hija no está, no voy a recuperar nada con el juicio. No va a volver mi hija a estar conmigo, jamás", comenzó diciendo Jaime Bravo, padre de Isidora.

Asimismo, detalló en que "lo que estamos viendo es que por lo menos el asesino de mi hija pague, asesinó a una persona y debe pagar. Ella estudiaba, trabajaba y aquí lo único que estamos buscando es algo de justicia".

Por su parte, el abuelo de la joven también estuvo presente en el inicio del juicio, donde comentó que lo de "Isidora es mucho más que una muerte en un paso peatonal, cruzando con luz verde. Es el símbolo inequívoco de que hoy día la muerte se ha normalizado en Chile. Se mueren cinco personas al día".

