Un año del megaincendio en la región de Valparaíso: Gobierno reconoce que reconstrucción "no ha sido lo rápido que quisiéramos"

¿Qué pasó?

Este domingo se cumple un año del megaincendio que dejó 136 muertos y que destruyó miles de casas en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. La lenta reconstrucción de viviendas ha recibido críticas desde todos los sectores y el Gobierno reconoció el retraso.

Gobierno reconoce lenta reconstrucción

En un balance, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, admitió que el proceso de reconstrucción ha sido "objetivamente lento, no ha sido lo rápido que quisiéramos, no tanto por cuántas viviendas se puedan entregar, porque una casa se demora más de un año en construirse, pero sí porque hay familias que todavía no saben cuál va a ser su solución, porque hay distintas realidades".

En cifras del Ministerio de la Vivienda, de las 3.043 familias damnificadas, 626 ya tienen un subsidio y 636 están en trámite y próximos a entrega. Es decir, 1.262 familias se encuentran en alguna etapa de reconstrucción, el 41% del total.

Asimismo, 78 familias ya tienen una solución habitacional definitiva, por la vía de la compra de departamentos que ya estaban construidos, o por el uso de las tarjetas de banco de materiales. Además, otras 320 viviendas están en ejecución y 228 por iniciar.

A esto se suma que se están diseñando los proyectos de nuevos conjuntos habitacionales que beneficiarán a 685 familias que deban ser relocalizadas porque habitaban en sectores donde no se puede volver a construir.

Por su parte, la ONG Desafío Levantemos Chile también realizó un balance de su campaña que permitió ejecutar más del 80% de los más de 11 mil millones de pesos recaudados. Según informó, ya ha entregado 72 viviendas definitivas.

Entre los logros, se consignan la reconstrucción de viviendas en el sector Canal Beagle, la recuperación del Jardín Botánico de Viña del Mar y la rehabilitación de sedes sociales y centros de salud.

Detenidos por el megaincendio

En materia penal, tres exfuncionarios de Conaf y un exbombero se encuentran en prisión preventiva tras ser formalizados por los delitos de asociación criminal, incendio de bosques, incendio con resultado de muerte y daño ambiental

A los exfuncionarios de Conaf se les imputan la autoría del megaincendio y una serie de otros siniestros con el fin de aumentar sus horas extras, mientras que el exbombero quería figuración.

