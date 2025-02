¡Trabajaron por tres horas!: Bomberos rescataron a perrita que cayó a una calicata de 30 metros en Coquimbo

01 feb. 2025 - 22:35 hrs.

¿Qué pasó?

Bomberos de Coquimbo lograron rescatar a una perrita que se cayó a una calicata de aproximadamente 30 metros de profundidad en Puerto Velero, sector ubicado entre Playa Blanca y Guanaqueros, en la comuna de Coquimbo, de la misma región homónima.

El accidente ocurrió el viernes de ayer, 31 de enero, cuando un turista salió a pasear a sus dos perros, momento en que la cachorra desapareció. Al buscarla, el hombre se percató que en el lugar había una excavación muy profunda, también conocida como calicata.

Bomberos trabajó por tres horas para rescatar a la perrita

El tercer comandante del cuerpo de Bomberos de Coquimbo, William Guerra, conversó con Meganoticias para entregar detalles del hecho, donde partió contando que "en la mañana, alrededor de las 11:00, la central de alarma recibió el llamado de una persona indicando que se había caído su perrita en un hoyo".

En un momento, el comandante Guerra contó que "no se puedo hacer nada, porque era súper inseguro el sector, así que la emergencia quedo no controlada", por lo que, tras una reunión con otros comandantes, se decidió mandar a una unidad especializada de rescate en cuerda para salvar a la can.

"Luego de tres horas de trabajo, pudimos bajar hasta la calicata que tenía aproximadamente entre 25 y 30 km de profundidad. La perrita estaba viva, la logramos sacar a la superficie, se la entregamos a su dueño, quien estaba muy emocionado por todo lo que estaba viviendo", contó el comandante William Guerra.

Por último, la autoridad de Bomberos señaló que una calicata "es una excavación o perforación que se realiza en un terreno para estudiar sus características y tomar muestras. Se utiliza en la agricultura y la construcción".

