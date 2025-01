"Aquí me tienen, vivita y contenta": La alegría de adulta mayor que se recuperó de milagro en el sur de Chile

29 en. 2025 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

Audelia Parra, mujer de 75 años, conversó este miércoles con el matinal "Mucho Gusto" acerca de su estado de salud tras el milagro que vivió en carne propia luego de ser sanada en Quilleco, región del Biobío, a través de un milagro concebido por la beata italiana Vicenza María Poloni, cofundadora del Instituto de las Hermanas de la Misericordia.

Cabe recordar que en 2013, Audelia cursaba un cuadro clínico complejo tras una serie de intervenciones quirúrgicas. Su diagnóstico era tan severo que los médicos la habían desahuciado.

Sin embargo, la mujer se sanó y volvió a su vida ordinaria, después de que sus familiares, rezaran la imagen de Vizenza Poloni que fue colocada en la fachada exterior de la casa religiosa de las Hermanas de la Misericordia en Quilleco. El milagro ocurrido con Audelia fue confirmado por Vaticano y ahora el Papa Francisco canonizará a la beata.

“Aquí me tienen, vivita y contenta”

El periodista de Mega, Mauricio Hidalgo, conversó con la mujer y le preguntó por su actual estado de salud a más de 10 años de que ocurrió el milagro. “Estoy bien, con la beata que me ha salvado la vida junto con Dios. Les daría las gracias a todos por lo que han hecho y junto con mi familia estoy aquí ahora”, confesó.

La adulta mayor contó que se acerca a una figura representativa de la beata y suele conversar con ella. "Estoy agradecida de la familia y por todo lo que me ha dado la virgen al levantarme cuando estuve tan mal y que no pensaba en llegar a mi casita. Pero aquí me tienen, vivita y contenta. Estoy muy agradecida", sinceró.

Respecto a su cercanía con la beata Vicenza, el párroco Álvaro Martínez, nieto de Adelia, precisó que en Quilleco hay un lazo con la beata, luego de que las Hermanas de la Misericordia, institución fundada por Vicenza, llegaran a la zona y presentaran la imagen de la beata, la cual se comenzó a popularizar en el sector y permitió concederle el milagro a Adelia.