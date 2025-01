"Por ella estoy aquí": Habla adulta mayor que se recuperó de complejo diagnóstico médico tras presunto milagro de beata

28 en. 2025 - 22:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Vaticano acreditó como milagro un hecho ocurrido hace más de 10 años en el sur de nuestro país, luego que una adulta mayor con un complejo diagnóstico médico se recuperará de manera sorpresiva y regresara a su vida normal sin quedar con ninguna secuela.

La Iglesia Católica tras una larga investigación aseguró que este hecho, ocurrido en 2014 en Quilleco, región de Biobío, se debió a un milagro, luego que la familia de la mujer y la comunidad completa se encomendaran a la beata italiana Vicenza Maria Poloni.

Audelia Parra, actualmente de 75 años, conversó con Meganoticias sobre el difícil momento de salud que atravesó hace más de una década, las semanas en las que estuvo al borde de la muerte y cómo fue que se recuperó gracias a una intervención divina.

"Por ella estoy aquí"

"Yo pienso que fue el milagro más grande que ella hizo. Por ella estoy aquí, mi Diosito, que me hizo llegar a la casa", manifestó Audelia.

Sobre aquellos días internada en el hospital, en el que su pronóstico médico no era alentador, aseguró que "eso sí que fue grande lo que pasé yo. Muy terrible, era un dolor tremendo".

Una operación fallida

En 2013, Parra fue sometida a una cirugía para extirpar la vesícula biliar, una operación que, en general, es sencilla y poco invasiva, aunque en esa ocasión todo salió mal.

"Producto de la introducción del instrumento laparoscópico, uno de ellos pasó a hacer una fisura en la arteria aorta, lo que provocó una hemorragia interna y evidentemente eso trajo consigo taquicardia y baja presión arterial en la sangre", explicó su nieto, el padre Álvaro Martínez.

A esto se sumó el pinzamiento prolongado de la aorta, una insuficiencia renal, el síndrome compartimental abdominal, entre otras complicaciones, algo para sus 63 años era un diagnóstico fatal. Según los médicos, su vida se apagaría en pocos días.

Fue ahí cuando su nieto, quien se preparaba en esa época para ser sacerdote, invocó la intercesión divina. "Ahí comenzó una cadena de oración con la comunidad parroquial y de los amigos, conocidos, vecinos, familiares, para que pudiéramos pedir por la salud de mi abuelita, porque el pronóstico era lapidario", relató.

Beata Vicenza Maria Poloni

La encargada de recibir estas plegarias fue la beata italiana Vicensa Maria Poloni. Nacida en Verona, Italia en 1802 y que fue parte de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia.

"Ella de muy temprana edad mostró bastante sensibilidad, especialmente por los marginados. Se cuenta que ella salía a la calle a ayudar a la gente y ella estaba siempre al alero de quienes menos tenían", explicó el teólogo Marcial Sánchez.

Todo Quilleco juntó sus manos y pidió por un milagro, que fue concebido. "El doctor dice 'yo no tengo explicación médica-científica para decir esto pasó'. Me dice 'realmente esto es un milagro, no lo pongo en duda'", explicó Martínez.

La sanación sin explicaciones llevó a que su nieto entregara todos los antecedentes a la congregación en Italia. Desde ahí inició el proceso de investigación por parte del Vaticano a cargo del Dicasterio de las Causas de los Santos.