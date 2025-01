"Nunca había estado en un lugar que apeste tanto": Tiktoker británico lanza dura crítica hacia Valparaíso y se vuelve viral

29 en. 2025 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas horas, se viralizó el video de un tiktoker británico que visitó Chile y que lanzó duras críticas a la ciudad de Valparaíso, principalmente, por considerarlo un lugar poco seguro y que tiene un fuerte olor a orina.

El protagonista del video es Lloyd Brown, un joven tiktoker que se dedica a recorrer el mundo y que en los últimos días estuvo en Santiago, La Serena y también en Valparaíso, ciudad a la que le dedicó un video en el que recomienda no visitar la Ciudad Puerto.

"Nunca he estado en un lugar que apeste tanto a orina como este"

"Esta es la razón para que no vayas a Valparaíso en Chile". Así comienza el video del tiktoker que recorrió lugares como el cerro Concepción, el Paseo Atkinson y otros sectores turísticos.

Sin embargo, Brown lanzó duras críticas a la ciudad, pues destacó que Valparaíso no es como se ve en internet, ya que "el lugar es muy, muy sucio y huele realmente mal. Nunca había estado en un lugar donde apeste tanto a orina como aquí".

"Desde que estoy acá, he visto a cinco personas orinar en la calle a plena luz del día. Esto no es como cuando gente borracha sale de noche y orina en la calle. No, esto es a plena luz del día. La gente camina a los autos de otras personas y orina sobre ellos. Es asqueroso", recalcó.

De todas maneras, el tiktoker valoró que Valparaíso "es bastante genial y peculiar, pero ahora está completamente deteriorado. No hay respeto ni aprecio por este lugar (...) No es un lugar agradable para estar, te sientes muy nervioso". Por último, señaló que solo valía la pena ir por un día a quienes le gusten los graffitis y arte callejero.

"No podemos tapar el sol con un dedo"

Tras la viralización del video, habló con Mucho Gusto el presidente de la junta vecinos del turístico cerro Concepción, Enzo Gagliardo, quien reconoció que "no podemos tapar el sol con un dedo. Esta es una realidad que ha vivido Valparaíso en los últimos años".

"Es una realidad que le criticamos durante mucho tiempo, dese que empezó la decadencia en Valparaíso, ocho años", añadió.

Pese a ello, Gagliardo destacó que espera que con la nueva alcaldesa Camila Nieto la situación mejore en Valparaíso, pues "es porteña, que es lo más importante".

