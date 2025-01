"Declinó recibir asistencia": Metro emite declaración por joven baleado y asegura que ofrecerá asesoría legal gratuita

27 en. 2025 - 00:10 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Metro de Santiago emitió una declaración en respuesta al ataque contra un adolescente de 17 años de edad, quien fue baleado en la estación Barrancas durante la tarde de este sábado. El padre de la víctima informó que esta permanece bajo riesgo vital internado en la UCI del Hospital del Profesor.

"Tras el incidente, activamos de inmediato nuestro protocolo de seguridad, lo que incluyó coordinación con Carabineros y el refuerzo de la presencia de Vigilantes Privados en el lugar", declaró la empresa a través de su cuenta de X.

Además, el organismo señaló que "en cuanto a la persona herida, esta declinó recibir asistencia en el lugar y se retiró por sus propios medios al exterior de la estación", una información que habría sido comunicada a Carabineros y que contradice la versión del padre de la víctima.

"Metro no se presentó, no ayudó a mi hijo, no le prestó primeros auxilios (...) Mi hijo salió por sus propios medios. Asustado en ese momento, mi hijo se paró, corrió, todo ensangrentado, su polera estaba toda ensangrentada", declaró Hernán Astudillo, el padre del adolescente agredido, en conversación con Meganoticias.

Por su parte, la empresa aseguró que ofrecerán asesoría legal gratuita tanto al adolescente baleado como a su acompañante. "Nuestro objetivo es representarlos en la presentación de una querella contra quienes resulten responsables de este grave hecho", afirmó Metro.

La determinación del organismo responde a los dichos de Astudillo, quien previamente señaló: "Quiero tomar acciones legales contra Metro, porque ellos son totalmente responsables de haberles prestado primeros auxilios a un menor de edad y no fue así".

Finalmente, la empresa agregó que continúa "colaborando activamente con Carabineros y la Fiscalía Occidente, a quienes ya entregamos las grabaciones y toda la información solicitada para apoyar en la investigación".

