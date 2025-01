Padre de joven baleado en el Metro a Meganoticias: "Mi hijo salió por sus propios medios, todo ensangrentado"

26 en. 2025 - 13:28 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Alerta, Hernán Astudillo, el padre del adolescente de 17 años baleado en un asalto en la estación Barrancas del Metro de Santiago, anunció acciones legales contra la empresa estatal, al acusar que su hijo no fue auxiliado tras el ataque.

El hombre explicó, además, que el menor de edad se mantiene en riesgo vital internado en la UCI del Hospital del Profesor, a donde él mismo debió trasladarlo tras una llamada en la que el joven simplemente le dijo: "Papá, me balearon".

"Mi hijo salió por sus propios medios, todo ensangrentado"

"Mi hijo me llamó en ese momento: 'Papá, me balearon, me asaltaron en el Metro, me balearon'. Gracias a Dios pude concurrir rápido al lugar y gracias a eso yo creo que mi hijo pudo llegar rápido al hospital y lo pudieron ver", explicó sobre el momento en que se enteró del asalto y fue en búsqueda del menor.

"Metro no se presentó, no ayudó a mi hijo, no le prestó primeros auxilios (...) Mi hijo salió por sus propios medios. Asustado en ese momento, mi hijo se paró, corrió, todo ensangrentado, su polera estaba toda ensangrentada", agregó Astudillo.

Padre de menor herido anuncia acciones legales contra Metro

"Quiero tomar acciones legales contra Metro, porque ellos son totalmente responsables de haberles prestado primeros auxilios a un menor de edad y no fue así. Mi hijo salió por sus propios medios, ni siquiera lo llevaron a una sala de emergencia", reclamó el hombre ante las cámaras de Meganoticias.

"Esto para mí no tiene nombre, Metro es responsable de lo que le sucedió a mi hijo ahí y en prestarle primeros auxilios como un ser humano", reiteró Hernán Astudillo.

A través de un comunicado, el Metro de Santiago sostuvo que activo "inmediatamente" los protocolos de seguridad, indicando sobre las acusaciones que "tanto la víctima como su acompañante se retiraron rápidamente de la estación por sus propios medios".

Todo sobre Metro de Santiago