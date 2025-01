Querían robarle un anillo y un collar: Esto es lo que se sabe del adolescente que fue baleado en una estación de Metro

26 en. 2025 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

En riesgo vital se mantiene aún un adolescente de 17 años que la tarde del sábado fue baleado en la estación Barrancas de la Línea 5 del Metro de Santiago. Los atacantes tenían la intención de robar unas pertenencias a la víctima y un amigo, pero ante la resistencia terminaron abriendo fuego contra el joven.

Quería robar un anillo y un collar

De acuerdo a los antecedentes policiales, el adolescente herido y su amigo de 18 años se encontraban en el andén de la estación ubicada en el límite de Pudahuel y Lo Prado, cuando fueron abordados por dos sujetos que tenían la intención de robarle un anillo y un collar.

En medio del robo se inició un forcejeo "tras el cual uno de los antisociales extrae un arma de fuego y le provoca un impacto balístico en el cuerpo (del menor)", detalló la comandante Pamela Pineda, del servicio de la Prefectura Occidente de Carabineros.

"A raíz de esto, los delincuentes huyen del lugar y la persona afectada es trasladada por familiares a un centro asistencial", agregó la carabinera.

"En el andén había dos balas percutadas y hay otras que entiendo que quedaron en el cuerpo de la víctima", informó por su parte la fiscal de Flagrancia Occidente, Javiera Inostroza.

Cercanos acusan que Metro no prestó ayuda

El adolescente fue trasladado al Hospital del Profesor, en la comuna de Estación Central, por su propio padre, ya que según relató la madre del amigo de la víctima, quien no resultó herido, ni siquiera personal del Metro de Santiago les prestó ayuda.

"No recibieron ayuda porque no había nadie, mi hijo pedía ayuda para que auxiliaran a su amigo que estaba ensangrentado, el niño salió solo afuera (de la estación), lo tuvo que venir a buscar su papá para llevárselo, porque la gente aquí afuera no hizo nada, ni el Metro", sostuvo la mujer en declaraciones a la prensa.

El Ministerio Público descartó que el hecho esté vinculado al crimen organizado, mientras se sigue con la intensa búsqueda de los asaltantes.

