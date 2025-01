"Nadie lo ayudó": Madre de víctima de robo en Metro asegura que joven baleado tuvo que salir de la estación para ser auxiliado

26 en. 2025 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este sábado un adolescente de 17 años fue baleado al interior de la estación de Metro Barrancas, luego de que fuera víctima de un robo cuando se encontraba con un amigo, este último resultó ileso.

Sin embargo, el menor de edad se encuentra en riesgo vital luego de recibir disparos, cuando ambos se encontraban en el andén de la estación.

Minutos más tarde, la madre del joven de 18 años, que se encontraba junto a la víctima, conversó con la prensa para entregar detalles de los hechos.

Acusan que joven no recibió ayuda en Metro Barrancas

La mujer acusó que el amigo de su hijo no fue ayudado por personal del Metro de Santiago, es más, señaló que no había vigilantes en la estación al momento del ataque.

"No recibieron ayuda porque no había nadie, mi hijo pedía ayuda para que auxiliaran a su amigo que estaba ensangrentado, el niño salió solo afuera (de la estación), lo tuvo que venir a buscar su papá para llevárselo, porque la gente aquí afuera no hizo nada, ni el Metro", sostuvo la mujer.

¿Qué se sabe del asalto que terminó con adolescente baleado en estación Barrancas?

De acuerdo a la información policial, los hechos ocurrieron cuando la víctima junto a un acompañante de 18 años fueron abordados por dos delincuentes que tenían la intención de robar un anillo y un collar.

En ese contexto se habría producido un forcejeo, "tras el cual uno de los antisociales extrae un arma de fuego y le provoca un impacto balístico en el cuerpo (del menor)", según detalló el prefecto de servicio de la Prefectura Occidente, comandante Pamela Pineda.

"A raíz de esto, los delincuentes huyen del lugar y la persona afectada es trasladada por familiares a un centro asistencial", agregó.