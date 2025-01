Mujer detenida por homicidio de adulto mayor en San Bernardo no habría participado en el crimen

24 en. 2025 - 23:43 hrs.

¿Qué pasó?

La jornada del jueves, una mujer fue detenida por el homicidio de un hombre adulto mayor de 73 años con discapacidad visual.

La imputada se habría hecho pasar por una funcionaria municipal para hacer ingreso al domicilio de la víctima con la excusa de que le iba a entregar una caja con mercadería.

¿Qué dijo la Fiscalía?

Sin embargo, desde la Fiscalía Occidente no han podido establecer su participación en el hecho por falta de antecedentes que puedan involucrarla directamente en el homicidio del hombre.

"Todavía faltan antecedentes para poder establecer bien la dinámica de los hechos. También falta el informe de autopsia de la víctima", argumentó la fiscal Pamela Torres.

Por otro lado, Esteban Cofré de la Defensoría Penal Pública sostuvo que la mujer, "no se declara inocente, pero se declara en una situación distinta a la que eventualmente se le puede formalizar. Como no hay todavía una formalización, no sabemos cuáles son los cargos que se le formulan".

Adulto mayor fue apuñalado frente a su esposa

El homicidio ocurrió al interior de un domicilio ubicado en el pasaje Cerro La Cruz, en donde vivía la víctima, de 73 años, junto a su esposa, de 71. Hasta ese lugar llegó la imputada junto a un hombre haciéndose pasar por funcionarios municipales, engañándolos con la entrega de una supuesta caja de mercadería.

De acuerdo a información policial, el matrimonio actuó de buena fe y los dejó ingresar a la casa, sin embargo, minutos después fue amenazado por los delincuentes. Maniataron a la adulta mayor y su esposo, al intentar resistirse, fue apuñalado, provocándole la muerte.