"Estoy sobrepasada": Mujer que cuida a su madre hace 11 años y ahora a su pololo pide ayuda para subsistir

22 en. 2025 - 14:23 hrs.

¿Qué pasó?

La historia de Carla de la Barra, una mujer de 32 años, impactó en redes sociales durante los últimos días. La emprendedora contó detalles de su vida como cuidadora de su madre y ahora de su pololo, y pidió ayuda para subsistir.

Fue a través de una publicación en su cuenta de Instagram donde la joven expuso las dificultades que vive cuidando a ambos en la ciudad de Concepción, región del Biobío.

Más de una década como cuidadora de su madre

Carla explicó que cuida a su madre oficialmente desde hace 11 años, "pero la vengo cuidando en realidad desde hace muchos años más", motivo por el que no estudió ninguna carrera, pues su mamá enfermó cuando salió del colegio.

"Mi mamá ha pasado durante los años por varios grados de dependencia. En un momento me tocó cuidarla en un 100% en su cama cuando estaba postrada. Ahora, gracias a Dios, no es el caso, pero actualmente ella es como una niña pequeña de 7 años, muy porfiada y más encima está quedando sorda", aseguró.

La joven reveló que tiene una hermana mayor que desapareció cuando su mamá se enfermó, al igual que su padre. "En ambas situaciones hay temas legales de violencia intrafamiliar, entonces no es una posibilidad contar con ellos. No tenemos redes de apoyo, somos mi mamá y yo".

Por este motivo, "tengo anhelos que no he podido cumplir hace muchos años, estoy encerrada como en una jaula (...). No me he podido casar, me aíslo mucho porque estoy sumamente cansada y agotada. No he formado familia, siempre quise ser mamá, pero ahora ya no".

"Tampoco puedo trabajar, vivimos actualmente con lo que mi mamá recibe de pensión de PGU ($212.000), además de una pensión de mi papá de $200 mil que no paga todos los meses", reveló. Carla tiene un emprendimiento, sin embargo, señaló que solo puede vender si sale de su casa como ambulante, lo que le ha imposibilitado obtener ganancias e ingresos para su hogar.

Su pololo ahora enfermó: "Estoy sobrepasada"

Además de todas las dificultades que tiene con su mamá, Carla contó que ahora su pareja tuvo un accidente en el que le amputaron su pie, por lo que va a estar cuidándolo mientras se quede en el hospital.

"Comprenderán que estoy sobrepasada porque cuido a mi madre y ahora a mi novio, esto no me molesta ni complica, pero me complica mi mente, porque la poca motivación que había logrado conseguir no está, se esfumó (...). Estoy durmiendo y comiendo mal", sinceró.

A causa de esta situación, Carla contó: "Estoy diagnosticada con miles de cosas porque me enfermé de la cabeza. Tengo depresión, ansiedad, crisis de angustia y pánico y un montón de cosas", aunque actualmente está con tratamiento psicológico pagado por su iglesia.

Para cerrar, la joven afirmó que publicó este video "porque necesito ayuda (...) quiero hacer una carta para poder hablar con el alcalde, con los encargados de Fomento Productivo, que algún periodista me entreviste, salir en los Instagram, no pido ayuda monetaria, sino difusión. No conozco ninguna situación similar y necesito ayuda porque no estoy bien y no quiero que pase algo grave", concluyó al borde de las lágrimas.

Todo sobre Virales