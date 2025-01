Detienen a mujer acusada de provocar fatal incendio en Los Sauces que dejó 3 brigadistas fallecidos

22 en. 2025 - 11:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) de Temuco detuvo a una mujer imputada por provocar el incendio forestal que inició el pasado domingo en la comuna de Los Sauces, región de La Araucanía.

Tres brigadistas forestales de la empresa CMPC fallecieron a causa de las llamas ese mismo domingo, en un incendio que hasta ese miércoles se mantiene en combate.

¿Qué se sabe de la detención de una mujer por el incendio?

De acuerdo a información preliminar, la Brigada de Investigación de Delitos Medioambientales de la PDI que lidera la investigación de Fiscalía, logró detener a una mujer que sería sindicada como la autora del fatal incendio.

Según informó la fiscal Nelly Marabolí, "la imputada fue detenida por el delito de incendio (...), todos los antecedentes para acreditar la participación y la existencia del delito se expondrán en la audiencia".

A raíz de ello, este mismo miércoles la mujer, cuya identidad no ha sido revelada, quedará a disposición el Juzgado de Garantía de Purén para su control de detención y posterior formalización.

Los antecedentes previos a la detención

Antes de la detención de la mujer, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, comentó que "en este trabajo (investigativo) que hace Conaf, al parecer se determinó que una pelea entre vecinos terminó con alguien provocando un incendio, pero es algo que debe corroborar la PDI, la Fiscalía y finamente la justicia".

Sin embargo, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, afirmó que ni el ministro ni Conaf son "encargadas de las investigaciones, por lo que no estoy en condiciones de confirmar esos datos (...). Me parece que no corresponde a otras instituciones anticipar juicios o dar información que puede ser poco precisa".

De todas maneras, el fiscal aseveró que en el 99% de los incendios hay participación humana, "por lo que nos corresponde determinar si existe una intencionalidad, una negligencia u otra circunstancia".

Cabe recordar que en la tarde del martes Senapred canceló la Alerta Roja para la comuna de Los Sauces, aunque el incendio, que ya ha consumido 1.086 hectáreas, se mantiene en combate.

Todo sobre Incendios forestales