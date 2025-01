"Lo golpearon por todos lados": Los minutos de terror que vivieron dos adultos mayores durante "turbazo" en Conchalí

21 en. 2025 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Con evidente conmoción, el hijo de dos adultos mayores, quienes fueron víctimas de un violento asalto en modalidad de "turbazo" la madrugada de este martes en la comuna de Conchalí, Región Metropolitana, relató a la prensa los minutos de terror que vivieron sus padres.

El hecho ocurrió cerca de las 04:00 horas, mientras los afectados, de 66 y 67 años, dormían. Al menos cuatro desconocidos llegaron a bordo de un vehículo blanco y entraron a la casa forzando el portón y la puerta, las cuales quedaron completamente destruidas.

"Lo golpearon por todos lados"

"Mi papá trató de retener en el primer piso a los asaltantes para que no llegaran a agredir a mi mamá. Y eso le valió que lo golpearan y agredieran. Trató de cuidar a mi mamá, ellos querían acceder al segundo piso y él los retuvo en el primero", relató su hijo.

"Me dijo que eran muy jóvenes, que lo golpearon por todos lados. Andaban con armas, pero, según lo que dijo Carabineros, serían de plástico. No sabemos si eran reales o no, pero con eso lo golpearon", aseguró, agregando que también fue atacado con fierros.

El hijo de las víctimas, quien no quiso revelar su identidad, comentó que sus padres "no tuvieron tiempo para avisarme antes ni tampoco llamar a Carabineros. La mejor instancia fue llamar a los vecinos, y los vecinos afortunadamente colaboraron".

Por ello, agradeció la ayuda de la comunidad: "Yo creo que los vecinos que atendieron el llamado de mi mamá pudieron dar a aviso a Carabineros y a Seguridad Ciudadana. Si no hubiese sido así, no la contamos".

"Afortunadamente, mi papá está vivo"

"Hablábamos con los vecinos de que al parecer andan unas bandas. Este sector era bastante seguro, bastante tranquilo, yo viví acá toda mi vida desde pequeño y nunca habíamos vivido esta situación", añadió el hijo de la pareja afecta.

"Habíamos escuchado que andan acechando al sector y siempre estábamos preguntando '¿cuándo nos va a tocar?', y lamentablemente nos tocó. Afortunadamente, mi papá está vivo, porque el temor que teníamos es que perdiera la vida", sostuvo.