"Yo lo voy a matarlo": Los audios que delatan a la mujer que desconectó a su hijo tetrapléjico en La Pintana

¿Qué pasó?

Una mujer de 51 años de edad permanece bajo prisión preventiva tras ser formalizada por el delito de parricidio consumado. Esto, tras haber desconectado a su hijo tetrapléjico de su máquina de oxígeno el viernes pasado en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana.

Nuevos antecedentes recopilados por radio Bío Bío dan cuenta de dos audios enviados por la imputada, en los que expresa directamente su intención de acabar con la vida de su hijo de 28 años de edad.

"Oye, desconecté al Marco. Dime cómo chucha tengo que hacerlo, porque yo no estoy capacitada para cuidarlo", se escucha en uno de los registros grabados por la mujer de 51 años. En este mismo audio, ella afirma "¿sabís qué? Yo ahora me voy a irme, me voy a arrancar".

La destinataria de los audios corresponde a una mujer identificada como una amiga de la víctima, Marco Antonio, quien llevaba más de seis años tetrapléjico luego de ser baleado el día de su cumpleaños en 2018.

Esta misma mujer habría servido como cuidadora de Marco Antonio antes de que fuera trasladado al domicilio de su madre, donde apenas alcanzó a estar seis horas antes de su muerte.

Los audios fueron descubiertos por la destinataria cuando despertó la mañana del viernes 17 de enero, a menos de un día de haber cedido el cuidado de Marco Antonio a su madre.

"Contesta. Yo no estoy capacitada para cuidar al Marco. Yo lo voy a matarlo (...) tú sabes que yo estoy enferma. Háblale al papá del Marco que haga alguna hueá, porque no he podido hablarle al hueón. Contesta", afirma la hoy imputada en un segundo audio.

Ambos registros están presentes en la carpeta investigativa del Ministerio Público, el cual indaga un presunto caso de parricidio consumado por parte de la mujer en contra de su hijo.

