Desbaratan banda dedicada al robo de vehículos en Maipú: operativo dejó seis detenidos

21 en. 2025 - 02:49 hrs.

¿Qué pasó?

Seis personas fueron detenidas como resultado de un operativo liderado por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros. El procedimiento tuvo lugar en una vivienda dentro de la comuna de Maipú, donde los sujetos almacenaban automóviles con encargo por robo.

Este grupo estaría implicado en casos de portonazos y encerronas, y se habría dedicado además al desmantelamiento de los vehículos para la posterior venta de sus piezas en el mercado ilegal.

Carabineros precisó que de los seis aprehendidos, todos adultos de nacionalidad chilena, cinco cuentan con antecedentes policiales previos.

En conversación con Meganoticias, una de las víctimas compartió su experiencia luego de recuperar su automóvil tras el operativo. "Me marché de la camioneta, instalé mi pyme por así decirlo y cuando volví, ya no estaba. Carabineros me llamó como a las cinco de la tarde, que se encontraba mi vehículo acá. Así que feliz, ojalá que no esté tan malo", señaló.

De acuerdo a información preliminar, la banda operaba en varios puntos de la Región Metropolitana, aunque la SEBV de Carabineros continúa trabajando en determinar tanto el alcance de sus actos delictuales como la posible existencia de más involucrados.

Además de la detención de los sujetos y la recuperación de los vehículos robados, personal policial encontró armas y municiones en el inmueble donde se desarrolló el operativo.

