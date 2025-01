30 años de cárcel: La historia del profesor condenado por abuso de menores en Chile y Estados Unidos

17 en. 2025 - 10:31 hrs.

4 de enero de 2012. Ese día, el Juzgado de Garantía de San Antonio condenó a Jorge Andrés Mañán Moreno por el delito de abuso sexual cometido a un menor de 14 años. La pena que resolvió el tribunal fue de dos años de presidio menor en su grado medio y la inhabilitación absoluta, por el mismo periodo de tiempo, para trabajar con menores de edad.

La inhabilidad era primordial en la condena. Y es que Mañán Moreno, de 53 años y docente de profesión, se desempeñaba como rector de un colegio particular subvencionado en el pueblo de Doñihue, Región de O’Higgins, donde conoció a la víctima, a quien además le hacía clases.

El caso ocurrió hace varios años, pero hoy su situación no es muy distinta. Este jueves, a más de 7 mil kilómetros de distancia, fue condenado nuevamente por abuso sexual agravado y forzado a menores, por cuatro casos diferentes.

La lectura de la sentencia se llevó a cabo en el tribunal de justicia de Utah, Estados Unidos, donde Mañán Moreno vivía y se encontraba en prisión preventiva. Ahí mismo deberá cumplir 30 años de cárcel.

De director de colegio a condenado

Profesor de inglés, historia, judo y rector. Esos eran los roles que, entre 2003 y 2006, Mañán Moreno cumplió en el colegio de Doñihue.

Quienes lo conocían aseguraban que se presentaba como una persona cercana y que solía hacer paseos con los estudiantes.

En un reportaje emitido por Mega Investiga en 2023, uno de los denunciantes de Mañán Moreno relató la primera situación en la que el profesor abusó de él, cuando tenía diez años.

Era el año 2006 y Mañán Moreno lo citó a su oficina de director. “Él dijo que quería revisarme, porque él… bueno, siempre hacía bromas con respecto a la sexualidad, a la masturbación, y todo el tema. Y dijo que quería revisarme”, dijo el joven.

No sólo ocurrió esa vez. Las vulneraciones comenzaron a repetirse. “El punto más complejo donde escaló, fue cuando me invitó a El Quisco. Yo estaba durmiendo en una habitación con su hijo (...) y en la noche él me despertó y se sentía el olor a alcohol y me estaba manoseando”, relató el denunciante.

Un año después, su madre inició un proceso judicial en contra de Mañán. La denuncia se concretó en 2006 y la condena tuvo efecto seis años después, el 4 de enero de 2012.

Como parte de la sentencia, Mañán quedó inhabilitado para trabajar con menores de edad por dos años. Eso, sin embargo, no lo cumplió.

Tan sólo tres meses después de recibir la condena, firmó un contrato con un instituto cristiano de Rancagua. Sus labores como profesor de inglés -para cursos entre primero a octavo básico-, comenzarían el 1 de abril de 2012 hasta el 28 de febrero de 2013.

Mañán fue contratado pese a que la inhabilidad para trabajar con menores estaba activa. El problema fue que el Registro Seccional de Inhabilidades, correspondiente a la Ley 20.594, comenzó a regir el 19 de junio de 2012 y no es retroactivo. De hecho, actualmente no aparece en el listado.

Por incumplir con la inhabilidad, el Ministerio Público recibió una denuncia el 3 de mayo de 2013 en contra de Mañán e inició un proceso en su contra por el delito de quebrantamiento de condena.

Las denuncias en Estados Unidos

En 2014, y con aspiraciones de salir de Chile, Mañán se radicó junto a su esposa en Estados Unidos, específicamente en Utah.

Al llegar al país norteamericano, se acreditó como una familia protectora de menores vulnerables, para adoptar a menores de edad por un tiempo acotado, mientras encuentran un hogar.

Luego, en octubre de 2022, creó la fundación Catalina Love, para trabajar con menores con trastorno del espectro autista (TEA). Mañán se presentaba en canales de televisión y radio como terapeuta, y también organizaba viajes y eventos sociales con los menores de la fundación.

Era en esas instancias donde, nuevamente, cometía abusos que se repitieron por más de cuatro años, hasta que fue denunciado a la justicia. Así, el 16 de junio de 2023 lo arrestaron y comenzó a cumplir prisión preventiva.

Los padres y madres de los menores que fueron afectados por las vulneraciones en Utah desconocían lo que ocurría. Se percataron una vez que la Fundación No + Abuso Sexual Infantil, que ayudó a víctimas de Mañán en Chile, comenzó a publicar en redes sociales información sobre la condena de 2012.

Desde la fundación iniciaron esa ofensiva cuando se dieron cuenta que Mañán trabajaba con menores en Estados Unidos.

En total, fueron ocho los denunciantes en Utah, pero sólo se lograron acreditar cuatro casos, por los que fue condenado a 30 años de cárcel. Una sentencia que deberá cumplir en el país norteamericano en el Centro Correccional del Estado de Utah.

