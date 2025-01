Defensa de Cathy Barriga responde a declaración de exmano derecha que denunció pago de niñera con fondos municipales

16 en. 2025 - 21:29 hrs.

¿Qué pasó?

La defensa de Cathy Barriga abordó la denuncia realizada por Luis Japaz, exmano derecha de la otrora alcaldesa, quien en su declaración ante la Fiscalía afirmó que la exjefa comunal utilizó fondos municipales de Maipú para pagar a una niñera.

Japaz, de acuerdo a un documento citado por El Ciudadano, también aseguró que Barriga creó una unidad para obtener ayuda con sus problemas domésticos, y que escondía algunos documentos presupuestarios con saldos negativos, que posteriormente desaparecían.

¿Qué dijo la defensa de Barriga?

El abogado Giovanni Calderón indicó que la filtración de la declaración "forma parte de una estrategia de alguna de las partes interesadas. Acá son muy pocos los actores intervinientes en la causa que pueden filtrar este tipo de declaración, y por lógica solo puede venir del Ministerio Público o la Municipalidad como querellante".

"La declaración en particular nos parece absolutamente irrelevante, interesada, como da cuenta el propio abogado del señor Japaz, que en el medio de comunicación habla que esa sola declaración lo exculparía", sentenció.

"Nos parece también irrelevante porque se trata de apreciaciones absolutamente subjetivas, sin ningún elemento adicional que acredite los dichos, y en algunas partes abiertamente falsas e incluso inverosímil, porque incluso habla de que la exalcaldesa Barriga habría hecho desaparecer funcionarios", agregó.

¿Qué dijo sobre el supuesto pago a niñera con fondos municipales?

Respecto al pago de la niñera con fondos municipales, Calderón aseguró que "esa información es absolutamente falsa. Esta información no es nueva, la exalcaldesa había sido cuestionada estando en el ejercicio del cargo por esa situación".

"Es falsa a tal punto que el Ministerio Público investigó esas acusaciones y el análisis de las cuentas corrientes de Cathy Barriga demuestra que la cuidadora era pagada a través de sus propios fondos personales", sostuvo.

El rol de Joaquín Lavín León

El abogado también se refirió a las declaraciones de Luis Japaz sobre Joaquín Lavín León, sobre quien indicó que para muchos funcionarios era su jefe. "No pasa de ser una apreciación subjetiva del señor Japaz, que puede decir muchas cosas, pero eso no se traduce en nada concreto que aporte a la investigación de los hechos que se le imputan a la alcaldesa Barriga", indicó Calderón.

Respecto a que el marido de Barriga leía documentos y tomaba decisiones, respondió que "no pasa de ser una apreciación del señor Japaz. No hay ningún antecedente adicional que demuestre que era Joaquín Lavín quien tomaba las decisiones. Las decisiones la tomaba la alcaldesa, puede conversarlas con muchas personas, entre ellas me imagino que con su marido, que además es diputado por el mismo territorio".

"A mí no me parece que un comentario de tal liviandad sea traído a colación para agravar la imagen pública que ya está bastante dañada de la exalcaldesa. Me parece que hay detrás de eso una estrategia interesada", aseveró.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Cathy Barriga