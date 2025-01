Los descargos de Américo tras robo de sus equipos de trabajo: "La delincuencia tiene luz verde para hacer lo que quiera"

17 en. 2025 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Mucho Gusto, el cantante nacional Américo se refirió al robo de especies de valor que sufrió la mañana del jueves, en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. Delincuentes sustrajeron desde un camión algunos equipos que usa el artista y su staff para sus presentaciones en vivo.

El robo ocurrió a casi un año de un violento portonazo que el intérprete sufrió en la misma comuna cuando estaba junto a su familia, oportunidad en la que le robaron su vehículo y posteriormente fue encontrado en La Pintana.

Dicho momento fue recordado por Américo durante la entrevista con el matinal. "Parece aniversario, una cosa media tragicómica. Enero o febrero del año pasado sufrimos un asalto bien violento y ya a casi a un año nos vuelve a pasar ahora como equipo", señaló.

"La delincuencia tiene luz verde para hacer lo que quiera"

"Afecta el trabajo, más allá del tema de los shows, de la puesta en escena... esto afecta directamente el trabajo de algunos protagonistas de mi equipo, porque es gente, hay operadores, está afectada también una empresa proveedora de equipos, es una mezcla entre equipos de ellos y equipos propios, que ayer fueron sustraídos desde un camión a plena luz de día", relató el cantante.

"La verdad es que esto ya está sobrepasado aquí, la delincuencia tiene luz verde para hacer lo que quiera, y no solo para hacer lo que quiera, sino que además no pasa nada, no vemos reacción ante estas situaciones", agregó.

Américo indicó que si bien, producto de su fama, él tiene la oportunidad de exponer su denuncia, "hay mucha gente que sufre asaltos, robos de sus cosas, de su trabajo, en sus casas, con sus autos, en su familia, a veces con desenlaces mucho más trágicos y no tienen esta cobertura, no tienen este apoyo".

"Estamos viviendo en un país que está de verdad muy desatado, la cosa está muy loca, la seguridad está enferma en nuestro país", lamentó el artista.

"El vehículo está identificado"

El cantante indicó que tras revisarse las cámaras de seguridad del sector en donde se produjo el robo, se comprobó que el vehículo en el que se desplazaban los delincuentes llevaba algunos días rondando por ahí.

"El vehículo está identificado, los equipos también están identificados. Son equipos que es muy difícil que se puedan vender dentro del país, aparte que se utilizan en un medio donde todos nos conocemos: proveedores, empresarios, los mismos artistas. Todos reconocemos lo que cada uno tiene", afirmó.

Sin embargo, expuso que una de las posibilidades "es que intenten sacarlos del país, así que también están las alertas puestas en fronteras, en aduanas, para que no la saquen rápidamente a Argentina o Bolivia, que son los accesos más próximos que tenemos".

"Tenemos activados todos los sistemas para ver si logramos recuperarlos. Ojalá podamos, porque tienen un alto costo, sirven para mi show, para mi trabajo. A nadie le sobra, la gente que trabaja sabe cuánto cuesta lograr tener lo que uno necesita, sus herramientas para trabajar", lamentó el artista.

"Hoy es una ruleta rusa, le puede tocar a cualquiera"

"Hoy es una ruleta rusa, le puede tocar a cualquiera, a cualquier hora, ya no importa el lugar, no hay una mirada si es un hombre, si es una mujer, si hay niños, si no hay niños", continuó exponiendo Américo a Mucho Gusto.

En la oportunidad, también reflexionó sobre "ciertos consuelos" a los cuales las víctimas recurren. "Por ejemplo: 'Bueno, gracias a Dios no le pasó nada a nadie'. Cosa que es muy cierto y que se agradece, porque yo lo viví en carne propia y me quedo con eso, pero en esta oportunidad es como 'bueno, no le pasó nada a nadie en el equipo, porque podría haber sido peor, se podrían haber llevado más cosas", indicó.

"Uno empieza a buscar en esta disociación cognitiva ciertos consuelos, ciertas cosas como 'sí, pudo haber sido peor, así que qué bueno que fue hasta por ahí nomás". No debemos normalizar esto", manifestó.

De acuerdo al intérprete, "aquel que está delinquiendo, robando, aquel criminal tiene que saber que hay un costo, tiene que saber que no es llegar y hacerlo, debe estar sometido a un temor, a un resguardo de que si comete el ilícito le puede ocurrir tal cosa, pero no, ni siquiera eso".

Por el contrario, comentó que en el último tiempo "hemos visto cómo el criminal entra y sale como Pedro por su casa, hay una puerta giratoria. Además, hay un exceso de delincuencia, ni siquiera tenemos la posibilidad o la infraestructura para contenerlo", complementó.

