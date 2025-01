"Para ellos fue un malentendido, no sabían del secuestro": Madre de imputado por secuestro de joven en Los Andes

14 en. 2025 - 21:43 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, se realizó la formalización en contra de los seis hombres que habrían participado en el secuestro del joven de 23 años en Los Andes, región de Valparaíso. En la audiencia, que se desarrolló de forma reservada, se conocieron nuevos antecedentes y se confirmó la relación entre el joven y el grupo de detenidos.

Además, la madre de uno de los imputados entregó declaraciones a la prensa, asegurando que su hijo no sabía que se trataba de un secuestro.

¿Qué dijo la Fiscalía sobre la relación del joven secuestrado con sus captores?

"La investigación está en curso. Esto es un grupo de barristas de la universidad de chile que tienen un grupo que se llama Los AndesAzul, en el cual participaba también la víctima y posteriormente logramos establecer que efectivamente quienes participan en el delito son parte de la misma barra", detalló Benjamín Santibáñez, de la Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Valparaíso.

Parte de las pruebas que tiene el Ministerio Público son las llamadas que realizó el grupo a la familia y donde, en primera instancia, solicitaron 30 millones de pesos para la liberación.

"Para ellos fue un malentendido, no sabían del secuestro"

El tribunal decretó la prisión preventiva para cuatro de los seis imputados. En tanto, los dos restantes quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario. La familia de uno de ellos, asegura que no estaban en conocimiento del secuestro.

"Para ellos fue un malentendido, ellos no sabían nada de secuestro, no sabían nada de eso, entonces cayeron involucrados. Obviamente, igual metieron la pata en algún sentido, se tienen que haber equivocado en algo, pero no están involucrados en lo que era secuestro ni nada de eso", aseguró la madre de uno de los detenidos.

Es más, asegura que la arista del barrismo no está claro todavía, ya que algunos de los detenidos no serían del grupo y solo serían conocidos de alguno de los integrantes.

"No sabemos si era un juego, si era rencillas entre ellos, no sabemos si era por ser barras de la Chile porque no todos eran de la Chile, entonces es como medio engorroso todo el asunto", indicó la madre.

¿Cómo se encuentra el joven secuestrado?

En tanto, desde la familia del joven secuestrado aseguran que el joven se encuentra en buen estado y agradecieron el actuar de la policía y el Ministerio Público.

"La familia está tranquila, Nelson está tranquilo, gracias a todos ustedes por la cobertura que nos brindaron, agradecer a la Policía de Investigaciones por el tremendo trabajo y eso, muchas gracias a todos", indicó Marcelo Castillo, tío de la víctima.

Por ahora la víctima del delito se encuentra en su casa recuperándose de las lesiones que le provocó la banda durante el secuestro, mientras que la PDI continua con las diligencias, ya que no se descartan más detenciones.