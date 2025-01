Fue a buscar un auto que chocó su pareja y no regresó: Hombre de 38 años se encuentra desaparecido en Lumaco

14 en. 2025 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Juan Díaz, de 38 años, se encuentra desaparecido desde hace casi un mes. El pasado 18 de diciembre, el hombre viajó desde Santiago hacia Lumaco, región de La Araucanía, con el fin de buscar su auto, el cual habría sido chocado por su pareja, quien reside en la mencionada comuna del sur de Chile.

Sin embargo, el pasado 19 de diciembre, fue la última vez que Juan se comunicó con sus familiares a través del celular de su pareja, ya que el suyo se lo habían robado. Desde ese momento, no se supo más de él.

Lo que se sabe de la desaparición

Katherine Flores, prima de Juan, sostuvo al matinal Contigo en La Mañana de Chilevisión, que su primo es una persona alegre y que antes de la desaparición "le mencionó a unos familiares que tenía que hacer unos trámites”, pero nunca regresó.

Juan trabaja en una mina con sistema de turnos y lo que llamó la atención de sus familiares fue que no llegó a pasar la Nochebuena a la casa de su abuela, tal como lo había acordado. Carolina, otra prima del desaparecido, aseguró que acudió al día siguiente al domicilio y tras preguntar por él, “me dijeron que no sabían nada y que ya estaban preocupados".

De acuerdo a Katherine, tras la última llamada que realizó Juan aquel 19 de diciembre, él quedó en comunicarse con su familia, cosa que no ocurrió. Posteriormente, desde el trabajo del desaparecido, se contactaron con su hermano gemelo, Orlando, para pedir explicaciones de su ausencia.

"Esto a mi primo Orlando le pareció raro y se comunicó con la pareja de Juan. Ella le responde que no sabe, que a Juan lo vio el último día el 25 de diciembre. Dijo que él se fue y que no sabe nada”, declaró Katherine.

Sin embargo, de acuerdo a los familiares de Juan, él solía estar en contacto con su familia y les parece extraño que haya desaparecido de la noche a la mañana, por lo que presentaron una denuncia por presunta desgracia.

Orlando "hizo la denuncia porque teníamos la esperanza que esta semana apareciera, porque quizá no tenía teléfono, porque se extravió por ahí, tampoco es normal porque él se sabía la ruta. Después de que dijeran que él no se presentó a trabajar, ya ahí empezamos a preocuparnos”.

"Todo esto como familia nos parece raro"

Finalmente, Katherine Flores, aclaró que la pareja de Juan se comunicó con Orlando para entregarle información y luego lo bloqueó de redes sociales. “Dijo pucha, no puedo entregar mucha información. Él estaba vestido de polera verde claro, jeans negros, una mochila oscura y sería todo”.

“Todo esto como familia nos parece raro, porque nosotros el fin de semana nos dirigimos al sector de Galvarino, en La Araucanía, pegando afiches y consultando a vecinos del sector y luego nos dirigimos a la casa de la amiga de esta niña (pareja de Juan) y ella no quería salir, estaba ahí y no quiso salir. Han pasado 20 días y no sabemos nada”, concluyó.