Criado por sus abuelos, bueno para el fútbol e hincha de Colo Colo: Así era el niño fallecido en balacera en Peñaflor

14 en. 2025 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

El abuelo del niño de 11 años fallecido en una balacera durante un partido de fútbol en la comuna de Peñaflor, en la Región Metropolitana, entregó detalles a Meganoticias sobre el fatal suceso y habló de la estrecha relación con su nieto, a quien criaba junto a su esposa.

"Para mí ha sido fuerte"

"Lo que se vio es que se agarraron al jugar a la pelota y llegaron un par de balazos. Estaba mi nieto ahí y le llegaron los balazos. Le llegaron tres balazos y cayó en donde están esas tablas. No alcanzó a llegar al hospital. Mi hija andaba con él y no alcanzó a llegar allá", comenzó señalando el familiar del menor.

"Para mí ha sido fuerte, si es un nieto", expresó, relatando que la víctima al momento del ataque "estaba mirando nomás como todo niño, ellos dos (sus otros nietos) también estaban. Van a mirar cómo juegan, porque la única entretención que tienen es jugar a la pelota".

"Cuando juegan solos, yo estoy acompañándolos, y hay otro adulto", afirmó el abuelo, sin embargo, su presencia de nada ayudaría ante el descontrol de un hombre que, según testigos, se habría molestado durante el partido de fútbol, iniciando una riña para luego disparar a mansalva, causando la muerte del niño e hiriendo a un adulto.

"No recuerdo mucho. Cuando vi a mi nieto en el suelo, me tuve que devolver al auto, (no recuerdo) nada más", relató.

"Lo estábamos criando nosotros"

El aduto mayor dijo no conocer al agresor. "No sé quién es, llevamos poco tiempo, conocemos poca gente. Llevamos como cinco años (viviendo acá)", comentó el adulto mayor.

En la instancia, pidió que se haga justicia y solicitó ayuda por el daño que esto significará para su familia. "Yo estaba sin trabajo y me pilla de manos cruzadas. Que ayuden a mi mujer, que ella es la que sufre más. Es la abuela, lo estábamos criando nosotros. Ella lo tenía", reveló.

El abuelo del menor lo recordó como hincha de Colo Colo, "un niño travieso, bueno para jugar, bueno para el deporte, bueno para jugar a la pelota. Quería inscribirlo para jugar y no alcanzó".