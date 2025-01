Abogado de Monsalve asegura que hay nuevos antecedentes y descarta que subsecretario haya ordenado incautar cámaras

09 en. 2025 - 16:50 hrs.

¿Qué pasó?

Víctor Providel, abogado del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, entregó nuevos detalles de la segunda jornada de declaración de su representado ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte por la denuncia en su contra por violación y abuso sexual a una subalterna.

El defensor penal público reveló que la declaración de Monsalve, quien se mantiene en prisión preventiva, terminará el viernes con algunos detalles más bien técnicos y, de paso, rechazó que el imputado haya hecho desaparecer videos en el marco de la investigación en su contra.

Los videos que fueron borrados en la investigación

El miércoles, La Tercera reveló que en un informe de la PDI se advierte que hay videos que fueron levantados por detectives de inteligencia y que luego fueron borrados o se encuentran desaparecidos.

En particular, se trata de las diligencias que realizó la PDI el 11 de octubre, tres días antes de la denuncia contra Monsalve y corresponden a videos registrados en una cámara de seguridad cercana al domicilio de la víctima. Aquellos registros no habrían sido respaldados y, por lo tanto, no formarían parte de la investigación contra Monsalve.

"No realizó ninguna gestión o dio alguna orden a las policías"

El abogado de Monsalve aseguró que espera que esa evidencia y todas las necesarias sean parte de la carpeta investigativa para que esta "investigación no tenga fisuras ni ningún tipo de dudas respecto a su integridad".

En la misma línea, respecto a los dardos que apuntan a que el propio Monsalve ordenó desaparecer esos videos, Providel afirmó que Monsalve "en su calidad de subsecretario jamás tuvo la facultad, ni tampoco lo hizo, para dar una orden a la PDI, ni tampoco para levantar, incautar, revisar, alterar o hacer desaparecer cámaras de seguridad y evidencia".

"Queremos ser bastante enfáticos en aquello, Manuel Monsalve no realizó ninguna gestión o dio alguna orden a las policías para efectos de revisión, incautación o manipulación de las cámaras de seguridad (...). Es más, tampoco se le entregó o tuvo en su poder materialmente ningún tipo de evidencia audiovisual".

Sin embargo, el propio abogado confirmó que Monsalve sí revisó videos y cámaras de seguridad que son evidencia del caso gracias a la incautación de la PDI, "pero él no ordenó la incautación de esas cámaras".

El abogado Víctor Providel

Habría antecedentes que no han sido revelados

Providel se refirió también a la carta de la familia de Monsalve, en la que señalan que hay "nuevos elementos que contribuirán a esclarecer lo sucedido".

En concreto, el abogado detalló que hay elementos que ocurrieron antes y después de la noche en que habría ocurrido el delito, "que no habían sido aportados hasta el momento (...) son elementos nuevos para poder acreditar la inocencia de Manuel Monsalve".

Ante ello, el defensor penal público adelantó que con los nuevos antecedentes podrían solicitar una audiencia de revisión de medidas cautelares para que Monsalve salga de la cárcel.

Cabe recordar que por ahora solo se investiga la arista del caso de violación y abuso sexual, pero no incluye lo que respecta a los gastos reservados.

