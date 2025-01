Aún hay esperanza: Aclaran estado de soldado chileno en Ucrania que había sido dado por muerto

09 en. 2025 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

El chileno Bryan Jara, quien combate en la Brigada 47 Magura P?? Hispano Argo en Ucrania, había sido dado por muerto por uno de sus compañeros de batallón, sin embargo, ahora esa información fue descartada, ya que solo se encuentra en calidad de desaparecido desde la madrugada del sábado.

Jara, cuyo nombre de combate es "Jocker", forma parte de la legión extranjera con 13 compatriotas que luchan a favor de Ucrania en la guerra contra Rusia y ya lleva varios meses desplegado y combatiendo en lugares como Donetsk y Kharkiv.

Se le había dado por muerto

Hace unos días, uno de los compañeros de Jara informó a La Tercera que el chileno había muerto en un asalto fallido que realizaron en la localidad rusa Kursk. "Salió mal y estuvieron tres días y dos noches combatiendo en movimiento", reveló su compañero.

Sin embargo, el caso dio un sorprendente vuelco, pues ahora desde su unidad informaron al mismo medio que solo se encontraba desaparecido y no fallecido.

"Él estaba en una misión de asalto y desde entonces fue declarado como desaparecido", precisaron desde su unidad.

"Tener miedo es lo que a uno lo mantiene vivo"

En una entrevista con el citado medio en septiembre pasado, Bryan Jara contó que llegó a Ucrania a través de un amigo que le dio una carta de recomendación para ser parte de los soldados extranjeros.

"Mi experiencia en el Ejército fue fundamental para venir, porque me sentía preparado mental y físicamente para poder prestar mi servicio. Cuando veía en las noticias a un niño corriendo por un atentado que hacían aquí, pensaba que los niños deberían ser libres, disfrutar y vivir en un país sin terror. Entonces me dije: 'Voy a ir a ayudar a Ucrania'", contó.

Su familia no estaba de acuerdo: "Me dijeron que estoy loco. Pero yo les dije que era mi decisión, que soy un adulto, que voy por tal motivo. Pero al final me apoyaron, no están de acuerdo y yo lo respeto, pero me apoyan totalmente", dijo en esa ocasión.

El soldado de 28 años contó que "el miedo existe. Tener miedo es lo que a uno lo mantiene vivo. Porque escuchas al dron a un kilómetro de distancia. Nosotros hemos pasado tantas cosas aquí, ahora ya estamos acostumbrados. Hemos tenido alarmas de bombardeo toda la noche y hemos estado despiertos toda la noche".

Todo sobre Conflicto Rusia Ucrania