Video muestra presunto secuestro a guardias municipales de Independencia en local que estaban fiscalizando

¿Qué pasó?

Tres guardias municipales de la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, denunciaron haber sido secuestrados por comerciantes mientras intentaban fiscalizarlos al interior de su local. De acuerdo a los funcionarios, los responsables bajaron las cortinas metálicas y los encerraron por varios minutos.

Guardias denuncian haber sido encerrados

El hecho ocurrió al interior de un local de comida rápida el pasado domingo, cerca de las 10:00 horas. La presencia de los funcionarios municipales era para ejecutar una simple fiscalización de rutina, pero terminó derivando en una denuncia por secuestro.

Todo comenzó cuando los patrulleros de la comuna ingresaron al recinto de manera repentina. Quienes se encontraban en su interior quedaron sosprendidos ante su presencia. Los guardias solicitaron los permisos de funcionamiento y fue ahí que el presunto dueño del lugar desató su furia.

"No está abierto el local, no está abierto el local. ¿Me quieres pasar un parte? No te voy a pasar ni una hu..., grabame todo lo que quieras", le dijo el locatario al guardia.

La discusión iba subiendo de tono. No solo el hombre que lideraba el equipo de la asaduría se enfrentó a los funcionarios municipales, también lo hicieron algunos de sus trabajadores. Gritos y amenazas que se vieron interrumpidos cuando decidieron bajar las cortinas metálicas.

Municipalidad presentó una querella por secuestro

"Cuando ingresan, los encierran en el lugar, les cierran las cortinas diciéndoles que 'de aquí no salen' y secuestrándolos. Eso fue lo que ocurrió. Ocurrió un secuestro a funcionarios municipales de seguridad que no tenían como defenderse", explicó el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

Las amenazas continuaron. Siempre con una lata en la mano, el dueño del local le insistió a los guardias que no podían ingresar. Es ahí cuando uno de los patrulleros intentó calmar a sus trabajadores explicando que sí tienen la facultad para fiscalizar.

"Somos inspectores municipales, acá tenemos la facultad de hacer esto", les señaló. Finalmente, los trabajadores del local abrieron las cortinas y los funcionarios municipales pudieron salir del lugar.

"Podría haber terminado en un homicidio, en una golpiza y mi responsabilidad como alcalde en defensa de los propios funcionarios es presentar una querella por secuestro", aseguró el alcalde.

"Aquí nunca hubo secuestro"

Desde el local de comida aseguran que nunca hubo un secuestro y que solo se habría tratado de una reacción por parte de uno de los trabajadores.

"Aquí nunca hubo un secuestro. Se puede ver en las cámaras que nadie los amenazas, nadie los tiene amarrados, no están contra su voluntad, ellos abrieron las puertas varias veces", se defendió uno de los trabajadores.