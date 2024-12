Reinaldo Lippi lanzó su nueva marca outdoor: Este es el primer producto que comercializará

30 dic. 2024 - 14:40 hrs.

Años después de que Reinaldo Lippi, emprendedor chileno creador de la conocida marca que lleva su apellido, sellara su salida de esa compañía, finalmente concretó el lanzamiento de su nuevo proyecto, ligado al rubro de la ropa outdoor.

De acuerdo a lo que consigna DF, ese objetivo se materializó el 16 de diciembre, cuando Lippi lanzó su nueva marca Ofki, de manera online, mediante Instagram, sin publicidad ni socios, hasta el momento.

El debut de su negocio ocurre en un contexto complicado para Reinaldo, debido a la millonaria sentencia que emitió el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, en el marco del juicio que lo enfrenta con sus anteriores socios en Lippi.

El primer producto que comercializará Reinaldo Lippi con su nueva marca

"Ha sido muy loco, extraño y bonito", reflexiona el empresario chileno, ya con un primer producto cuyas ventas iniciarán pronto. Se trata de una mochila de 30 litros, de bajo peso (825 gramos), pensada para travesías en cerros.

La primera partida considerará 500 productos que llegarán en abril de 2025. En ese sentido, buscará replicar el modelo de negocios que sostenía a Lippi; es decir, el diseño de los productos se hacen en Chile, pero son confeccionados en Asia, enviando todas las especificaciones necesarias.

"Quiero evitar que la gente tenga que deshacerse de los productos por fallas. La obsolescencia es el gran problema del mundo. Me interesa participar de este mundo verde, haciendo productos que aguanten. Que no tengan que botar. Eso es lo que más me importa", declaró al citado medio.

Después de esta primera fase, el objetivo es tener una segunda etapa con una colección de mochilas, incluso urbanas, y contar con un taller de reparación de productos de otras marcas. Ya en una tercera etapa, la idea es incorporar ropa outdoor.