Reinaldo Lippi tendrá que pagarle más de $140 millones a marca que lleva su apellido: ¿Cuáles son las razones?

24 dic. 2024 - 12:15 hrs.

Mientras afina los detalles del lanzamiento de su nuevo proyecto outdoor, Reinaldo Lippi recibió una dura noticia judicial. Resulta que el fundador de la marca Lippi perdió la demanda presentada por sus exsocios en la empresa que lleva su apellido, por lo que tendrá que pagar más de $140 millones.

El origen de la millonaria demanda es un video que se hizo viral en 2022 mediante TikTok. En el registro, él contaba cómo fundó a la reconocida compañía, precisando que es una marca totalmente chilena. Según Reinaldo, eso molestó a quienes fueran sus compañeros de negocios, Rafael Vielva y Rafael Cvjetkovic.

¿Por qué Reinaldo tendrá que pagarle millonario monto a Lippi?

Tras la viralización, ambos ejecutivos lo demandaron, acusándolo de infringir un acuerdo de confidencialidad, que consistía en no hablar públicamente de su excompañía. Ese lío se resolvió parcialmente con la reciente sentencia emitida por el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago. Sin embargo, para Reinaldo no todo está dicho.

Los más de $140 millones que eventualmente tendrá que pagar Reinaldo Lippi se dividen en dos montos: uno corresponde a $115.190.700 para los "Rafaeles" y el otro, a $25 millones en costas judiciales (el precio de la tramitación ante la justicia).

"No puedo pagar"

Se trata de una condena que el experimentado emprendedor no tiene cómo afrontar: "No puedo pagar, por supuesto que voy a apelar. El abogado está decidiendo de qué forma, tenemos un plazo y estamos dentro de él. Voy a seguir peleando, porque no tengo cómo pagar, es imposible", señaló en conversación con Emol.

Respecto al acuerdo de no poder referirse a la compañía que lleva su apellido, manifestó que "es un atentado a la libre expresión. O sea, no puedo hablar de la empresa que formé, que me persigue. Lo encuentro rarísimo. Es muy raro si tú piensas que en este país, por demandas mucho más complejas que estas, las penas son menores".

Cabe precisar que el monto que podría pagar Reinaldo Lippi es considerablemente menor al pago que exigían Vielva y Cvjetkovic. Ambos empresarios querían que el fundador les pagase 30.000 UF, casi $1.152 millones, de acuerdo al cambio actual. Sin embargo, la CAM solamente acogió la violación al citado acuerdo.