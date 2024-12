El nuevo proyecto outdoor de Reinaldo Lippi, el fundador de la marca que lleva su apellido y que tuvo que abandonarla

05 dic. 2024 - 12:24 hrs.

Un nuevo proyecto outdoor está preparando Reinaldo Lippi, el empresario chileno creador de la marca Lippi y que hoy enfrenta dos disputas legales por el negocio que constituyó legalmente en 2005, cuando conoció a Rafael Vielva y Rafael Cvjetkovic, autores de una de las demandas en su contra.

El lanzamiento de su idea comercial será más de diez años después de su salida de la empresa que lleva su apellido. El consciente de los consumidores sigue ligándolos, así que en más de una ocasión ha tenido que salir a declarar que no tiene vínculos con ella.

La nueva marca de Reinaldo Lippi

Fue a mediados de año que el emprendedor anunció su nueva marca outdoor Ofki, la que inicialmente se dedicará a la fabricación de mochilas y parkas, para más tarde incorporar otros artículos de aventura y montaña.

Aún no tiene definida la fecha de lanzamiento, pero cree que lo más probable sea durante la segunda semana de diciembre. "Vamos a entrar en este mundo nuevo que es la preventa, y el primer tiempo voy a estar enfocado solamente en ventas online", declaró a The Clinic, descartando por ahora la habilitación de tiendas físicas.

"Quiero tener mi taller, como lo tenía antes, que son los orígenes de la marca que yo creé, que lleva mi apellido (Lippi). Quiero rescatar algo que esta nueva forma de vida nos ha quitado, el trato en persona. Creo que es súper importante tener un lugar donde llevar tu producto para que te lo reparen y te lo respondan. Acá no existe eso y ese creo que es mi camino", aseguró.

Las aspiraciones de Reinaldo con Ofki son sencillas: "Le tengo fe, no necesito una marca que venda 100 millones de dólares. No quiero llegar a la cúspide, quiero hacer una marca donde yo me sienta orgulloso".

A la espera del estreno de Ofki, la marca ya tiene su logo, un sitio web y una cuenta de Instagram, con más de 32 mil seguidores. Además, en sus plataformas, Reinaldo adelantó algunos de los productos que pondrá a la venta.

Ofki es el nuevo proyecto outdoor de Reinaldo Lippi, fundador de la marca Lippi.

Lippi versus Lippi sumó un nuevo capítulo

En abril de 2022, el TikTok del creador de contenidos François Pouzet publicó un video en el que Reinaldo revela que Lippi es una marca chilena. Según el emprendedor, eso molestó a Vielva y Cvjetkovic, pues cargaron judicialmente contra él.

"Alteró mucho a mis exsocios, porque querían hacerla parecer extranjera y les pegó que la gente supiera que es chilena. La reacción fue demandarme, que creo que es la peor de las recciones, es muy poco inteligente, es ridículo", manifestó el empresario.

Vielva y Cvjetkovic "me buscaron algo para demandarme, y lo encontraron. Se acogieron a unas firmas mías de hace más de diez años. Si esto funciona como debería, debería ganar yo".

Adicional a esta demanda, la Cámara de Comercio de Santiago demandó a Reinaldo, exigiéndole el pago de los honorarios por llevar su juicio en contra de sus anteriores socios. "Me pone en una situación muy rara. Es un tema que debería ponerse arriba de la mesa, porque son muchos los empresarios chicos que pasan por esto", concluyó.