Cambios de regalos navideños: ¿Cuándo aplican las garantías y los tickets de cambio?

25 dic. 2024 - 14:52 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los problemas que muchos enfrentan el día de Navidad tiene que ver con los regalos que nos trajeron los ayudantes del Viejito Pascuero. Y es que muchas veces, pese a que lo importante debería ser el detalle, nos compran la talla equivocada o derechamente no nos gustan nuestros presentes navideños.

Ante situaciones como esta, afortunadamente existen las garantías y tickets de cambio, sin embargo, cada uno de estos aplica bajo ciertas condiciones.

Garantías vs. tickets de cambio

De partida, las garantías se utilizan cuando un producto nuevo está defectuoso, cuestión que es una obligación legal de quienes venden productos como electrodomésticos o de tecnología, y que tienen un plazo que puede llegar a un año desde hecha la compra.

En tanto, los tickets de cambio, según explican desde el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), son una política voluntaria de las empresas, por lo que no todos los comercios los entregan.

"El ticket de cambio es una política comercial voluntaria de fidelización que algunas empresas del retail ofrecen para que los consumidores puedan especialmente cambiar o reemplazar un producto", explicó a Meganoticias el director nacional del Sernac, Andrés Herrera.

Ante esto, Herrera sostuvo que es de suma importancia revisar las condiciones de este ticket, como lo son el plazo de tiempo para hacer efectivo su uso, y si este sirve solo para cambiar productos o también para una devolución de dinero.

Si bien el ticket de cambio no es obligatorio, de acuerdo a Herrera, "una vez ofrecido este ticket de cambio, más allá de ser voluntario, es completamente obligatorio por parte de la empresa cumplir".

En el caso de que el comercio en el que se compraron los regalos no entregue tickets de cambio, lamentablemente no habrá opción para cambiar los regalos navideños que no nos gustaron o no nos quedaron bien.

