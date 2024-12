"Yo no soy fiscal ni juez": La tajante respuesta de Tomás Vodanovic a Cathy Barriga tras calificarlo de "persecutor"

20 dic. 2024 - 13:43 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, conversó este viernes con el matinal "Mucho Gusto" y se refirió a las críticas que recibió por parte de Cathy Barriga, quien lo trató de "persecutor" luego de haber salido de la cárcel de San Miguel para cumplir la medida cautelar de arresto domiciliario total.

En ese momento, la exjefa comunal de Maipú señaló que Vodanovic era "hijo del cuarto poder" y nombró a su padre, llamado Jaime, que trabajó hace unos años en un medio de comunicación, y que hace tiempo se encuentra viviendo lejos de Santiago.

¿Qué dijo Vodanovic en el matinal?

En conversación con el periodista de Mega, Gonzalo Ramírez, Vodanovic le respondió a Barriga y señaló que "la exalcaldesa desempeñó este cargo y yo creo que debería entender cuáles son los roles y atribuciones de un alcalde. Yo no soy fiscal ni juez y no tengo ningún rol de incidencia sobre el Poder Judicial. Lo único que yo hago es cumplir con mi deber".

"En la medida que llego a un municipio y evidencio que ahí se cometieron delitos graves, yo no puedo hacer vista gorda de eso. Mi deber es poner esa información en manos de la Fiscalía", sostuvo.

En esta línea, destacó que "un alcalde no decide la medida cautelar de ninguna persona que está siendo investigada, por lo tanto, creo que tenemos que entender bien cómo funciona el aparataje institucional".

"Mi padre vive hace 15 años en el Valle del Elqui"

El edil continuó con su relato y expresó que "yo como alcalde me debo abocar a administrar de buena forma mi municipio y ella como exalcaldesa tiene que hacerse cargo de responder ante la justicia por los delitos que cometió y el daño que le generó a esta comuna".

"Yo no conocía a ninguno de los abogados previo a contratarlos. No son mis amigos y nunca han estado en mi casa, pero tenemos una relación fraterna de trabajo. Muchas veces se trata de desviar la atención de manera irracional... Mi papá vive hace 15 años en el Valle del Elqui y no tiene nada que ver con los medios", concluyó.

Todo sobre Cathy Barriga