Barriga arremete contra Vodanovic tras abandonar la cárcel: "No se da cuenta que me está haciendo más fuerte"

18 dic. 2024 - 17:04 hrs.

¿Qué pasó?

La exalcaldesa Cathy Barriga, conversó con la prensa tras salir de la cárcel de San Miguel, luego que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago revocara la prisión preventiva que pesaba en su contra y, en su reemplazo, dictaminara el arresto domiciliario total.

En la ocasión, la exjefa comunal agradeció a las internas que la acogieron durante su estadía y también emplazó al actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, asegurando que es un persecutor que ha buscado perjudicarla.

"Esto es una injusticia"

Al ser consultada sobre cómo "fue su experiencia" al interior del recinto penitenciario, en el que estuvo desde el pasado 12 de noviembre, manifestó: "Yo no lo llamaría una experiencia, esto es una injusticia".

"Primero que todo, ya que estoy acá en la cárcel de San Miguel, quiero agradecer a todas las internas, a las cerca de mil mujeres a las que tuve el placer de compartir en distintas instancias,", declaró Barriga.

Asimismo, agradeció a personal Gendarmería, "que tiene una labor muy difícil", añadiendo que "acá está el reflejo de lo que es nuestra sociedad hoy", dando paso a una crítica sobre las medidas cautelares que muchas mujeres deben enfrentar.

"Yo les agradezco la fuerza a cada una de ellas"

"Hay mujeres acá que tienen hasta cinco años o más siendo investigadas. Son mamás la mayoría, y hay un común denominador en muchas de ellas. Muchas de ellas están en la cárcel por algún persecutor, y generalmente son hombres", explicó.

"Yo le agradezco la fuerza a cada una de ellas, en especial a las internas del módulo 2. Y la verdad es que hoy estoy contenta, porque de verdad es muy difícil enfrentar y vivir una situación así", continuó.

La exalcaldesa aseguró que "yo vivo tres años de ser investigada. (...) Y la verdad que vivir esto jamás en mi vida lo imaginé, pero aún así agradezco a cada persona y cada mujer que me entregó su fuerza, porque la fuerza de las mujeres es superior a cualquier otra cosa".

"No se da cuenta que me está haciendo mucho más fuerte"

"Hay un persecutor que se llama Tomás Vodanovic", sostuvo durante el punto de prensa. "Si me quieren dañar, si quieren debilitarme... acá hay una sola persona que me persigue, pero no se da cuenta que me está haciendo mucho más fuerte", expresó.

