Alcalde de Temuco afirma que denuncia por violación lo dejó "desconcertado y profundamente herido"

18 dic. 2024 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, compartió una declaración sobre la investigación que se está llevando en su contra por los delitos de abuso sexual y violación, luego de que una funcionaria de la Municipalidad los denunciara el pasado 23 de noviembre.

"Se recibió una denuncia por hechos que posiblemente configuran el delito de abuso sexual... Una vez que se le toma declaración a la víctima, cambia la calificación jurídica a un posible delito de violación, por hechos que habrían ocurrido a fines de 2021 en un lugar distinto a la municipalidad", detalló Nelly Marabolí, fiscal vocera de La Araucanía.

¿Qué dijo el alcalde de Temuco sobre la denuncia en su contra?

Antes de referirse al caso, el jefe comunal indicó que el comunicado lo hizo como "un ser humano que enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida". "Hace unos días, me enteré, por la prensa, de una denuncia en mi contra que me ha dejado desconcertado y profundamente herido", aseguró.

"Nunca pensé que tendría que enfrentar algo tan doloroso, que golpea no sólo a mi nombre como alcalde, sino también mi esencia como persona. Quienes me conocen saben que siempre he actuado con rectitud, guiado por el respeto hacia los demás y el amor por mi familia", aseveró.

"He dado instrucciones a mi abogado particular para que se comunique con el Ministerio Público y nos pongamos a disposición en lo que sea necesario, porque no tengo nada que esconder. Es importante aclarar cuántos son los supuestos hechos denunciados. Creo en el debido proceso y en la objetividad de las instituciones", agregó.

Alcalde de Temuco se encuentra con licencia médica

Sobre la licencia médica que lo mantiene alejado del municipio, expuso que se debe a "una situación familiar privada al conocimiento de estos hechos. Estoy especialmente mirando por el bienestar de mi esposa, mis hijos y mi familia. En casa hemos compartido lágrimas y abrazos. Pero también hemos encontrado unidad con la convicción de que, juntos, saldremos adelante".

De todos modos, indicó que "sé también que esto no es fácil para ustedes, mis vecinos y vecinas, y sé que muchos pueden sentir confusión o incertidumbre. Por eso les digo claramente, no dejaré de lado mis funciones y colaboraré con la justicia en lo que sea necesario".

"Pantano de acusaciones falsas"

"Viví una campaña que, en los últimos días, se convirtió en un pantano de acusaciones falsas y operaciones políticas sucias. Sin embargo, estas nunca dieron resultados. Tuvimos el apoyo para otro período pues valió más mi compromiso con ustedes y con Temuco, mi querido hogar", expresó.

"Con este mismo sentimiento sé que entenderán que no me referiré más a esta investigación hasta que la justicia se pronuncie. También entiendo y respeto la reserva de este tipo de denuncias, como lo establece nuestro ordenamiento jurídico", añadió.