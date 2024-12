Investigan a alcalde de Temuco por delitos de abuso sexual y violación contra funcionaria de la municipalidad

17 dic. 2024 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Roberto Neira, alcalde de Temuco, está siendo investigado por los delitos de abuso sexual y violación, luego de que una funcionaria de la municipalidad lo denunciara el pasado 23 de noviembre. El caso está en manos de la Fiscalía regional de La Araucanía, que ya ordenó diligencias a la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la Policía de Investigaciones (PDI).

La denunciante cuenta con medidas de protección dictadas por la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, según expuso este martes Nelly Marabolí, fiscal vocera de la Fiscalía de La Araucanía, quien recordó paralelamente que "ya se estaba investigando como imputado al alcalde de Temuco por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos".

Sin embargo, el 23 de noviembre, "se recibió una denuncia por hechos que posiblemente configuran el delito de abuso sexual, en el que figura como imputado el alcalde de Temuco. Con posterioridad, una vez que se le toma declaración a la víctima, cambia la calificación jurídica a un posible delito de violación, por hechos que habrían ocurrido a fines de 2021 en un lugar distinto a la municipalidad", precisó la persecutora.

Alcalde está con licencia médica

Desde el frontis de la Municipalidad de Temuco, Ricardo Toro, director de Planificación del municipio, dio a conocer este martes que Neira está con licencia médica, por lo que él está ejerciendo como alcalde subrogante.

En tanto, Violeta Palavecino, jefa del Departamento de Igualdad de Género del municipio, señaló que recibieron un requerimiento el 10 de diciembre "por parte de una mujer que estaba necesitando asesoramiento, acompañamiento y representación jurídica para una denuncia que habría realizado".

Sin embargo, aquello no se pudo concretar, ya que "el denunciado sería el jefe superior de nuestro servicio", por lo que se enviaron "todos los antecedentes a la unidad que por ley y por obligaciones técnicas debe velar por estas materias, que es el SernamEG de La Araucanía", dijo Palavecino.

"En mi trayectoria no he cometido nunca un delito de ese tipo"

Por su parte, Neira aseguró ser inocente, según mencionó al diario El Austral de La Araucanía. "No tengo información ni he sido notificado de algún delito de connotación sexual. La ciudad me conoce, los funcionarios del municipio me conocen, en mi trayectoria no he cometido nunca un delito de ese tipo", aseveró.