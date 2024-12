"Me pasearon como un vil delincuente": El relato del comerciante acusado de adquirir pelotas supuestamente falsas de Arturo Vidal

17 dic. 2024 - 20:01 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes, horas después de ser entrevistado por Meganoticias para promocionar su negocio en Quinta Normal, Alonso Salas fue detenido en Barrio Meiggs tras ser acusado de adquirir pelotas de la marca de Arturo Vidal, las cuales supuestamente eran falsificadas, situación que fue desmentida por el propio futbolista.

El comerciante conversó con nuevamente Meganoticias tras el hecho, acusando que lo trataron "como un vil delincuente" y que la acusación, pese a ser falsa, provocó que no llegarán muchas personas a comprar. Además, acusó que el dinero en efectivo que le requisaron no se lo han devuelto y que nadie le ha informado si podrá tener devuelta las pelotas decomisadas.

¿Qué dijo el comerciante que acusaron de adquirir pelotas falsas de Arturo Vidal?

Alonso Salas contó que tras salir por las pantallas de Mega tuvo una alta demanda, por lo que "tuve que salir de inmediato a buscar más mercadería para dar los precios bajos que todos se cuestionan por qué los doy. Tengo grandes proveedores que me dan demasiados precios baratos".

"En eso que pasó a buscar las pelotas de Arturo Vidal, que fueron tres cajas de 25 embalajes, que me iban a mandar más tarde, pero las necesitaba urgente porque ya no me quedaban... Después me dirijo a Sazié a buscar más pistolas de agua que se me acabaron en la misma mañana y ahí fui fiscalizado", contó.

El comerciante recordó que le pidieron "abrir la maleta, la abro, porque no tenía nada, sólo la mercadería, y la muestro. Ahí es donde me dicen que es falsificada... Me esposan en calidad de detenido porque supuestamente eran falsas las pelotas". En esa misma línea, aseveró que "me pasearon por todo Meiggs esposado".

"Me pasearon como un vil delincuente, siendo que en todo momento colaboré con ellos", agregó.

Le decomisaron dinero y las pelotas

Además, relató que le preguntaron con quién más estaba y él respondió que con su mamá. Le dijeron que se comunicara con ella y cuando la mujer llegó al punto de encuentro "le quitan el banano, donde tenía todo el efectivo con el que íbamos a comprar toda la mercadería que nos faltaba, y me lo requisa", señaló Salas, precisando que se llevaron alrededor de $5 y $6 millones.

Asimismo, le decomisaron las 84 pelotas que había adquirido en Miami Outlet. Al respecto, detalló que Vidal los provee a ellos "y ellos a mí. Ya llevó dos años trabajando con Miami Outlet y variaba productos y nunca habíamos tenido un malentendido como hoy".

"John Elizondo es el dueño de Miami Outlet y es el que ve y tiene la distribución de Arturo Vidal, la cual ellos llevan un año trabajando. Desde principio de años ellos trabajan su marca", afirmó, confirmando lo que había dicho el futbolista.

Al ser consultado cómo determinaron que los productos eran falsos, respondió que "mandaron unas fotos por teléfono, llegó gente del SII a comprobar, abrieron una (pelota), la aplastaron, la movieron y ahí determinaron que era falsificada. Según ellos, se habían comunicado con el representante legal de la marca, que habían hablado con Arturo Vidal y que realmente eran falsificadas".

¿Qué pasará con el dinero y las pelotas decomisadas?

El comerciante indicó que "a las tres de la tarde me dejan en libertad y me dan un rol de parte para recuperar el efectivo que me requisaron". "Con eso me tengo que comunicar con Fiscalía para ver si el dinero es limpio, que es de los locales que tengo".

"Mi abogado tiene que ver que es lo que pasa con la plata. En ningún momento me mencionan las pelotas, osea las pelotas a la basura y ya, está", sentenció. De todos modos, señaló que "se quedaron en Fiscalía, eso fue lo que me dijeron, que se las van a devolver a Arturo Vidal y que él verá lo que hace".

"Ahora el local lo tengo vacío para lo que iba a ser el éxito de ventas con el enlace (en televisión). Todo esto por una mala información, un mal proceder del SII o Carabineros", cerró.

¿Qué dijo Arturo Vidal?

El King afirmó que las pelotas que se venden en Meiggs y que tienen su nombre y firma son completamente reales.

"Les mando este video para aclarar que esos balones son originales. Yo con John Elizondo tenemos un acuerdo de principio de año", explicó.

Por ese motivo, el volante bicampeón de América detalló que "la venta de estos balones está muy bien y no es falsa. Les dejo el mensaje para que le crean y esto se pueda solucionar de la mejor forma".