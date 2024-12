Lo entrevistaron en noticiero de Mega y luego fue detenido por llevar pelotas falsas de Arturo Vidal: "Quedé anonadado"

17 dic. 2024 - 11:44 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de martes se realizó una masiva fiscalización vehicular en el barrio Meiggs, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, instancia en la que se detuvo a un hombre que curiosamente había sido entrevistado por Mega horas antes.

Se trata de un comerciante que durante esta mañana de martes apareció en Meganoticias Amanece mostrando su liquidadora en Quinta Normal, la que ofrecía precios muy bajos en productos para esta Navidad. Luego, mientras se emitía el matinal Mucho Gusto, el hombre fue fiscalizado por Carabineros, instancia en que quedó detenido por transportar productos falsos de Arturo Vidal.

Detenido dice que no sabía que los productos eran falsos

En un principio, el sujeto, que transportaba en un furgón varias cajas con pelotas de Arturo Vidal que simulaban ser originales, dijo que los productos eran reales e incluso tras varios minutos presentó una boleta de compra.

Pese a ello, personal del Servicio de Impuestos Internos (SII) consultó al representante legal de la marca y corroboró que los productos que transportaba el vehículo eran falsos, motivo por el cual el hombre, que además conducía el vehículo, fue detenido por infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Tras su detención, el sujeto argumentó que no sabía que estos productos eran falsos, pues los compró por primera vez y le dieron una boleta en un lugar establecido. "Esto viene de más arriba, quedé anonadado. Yo tengo un outlet y también liquido, pero ahora me dan boleta y factura, y aun así me dicen que es falsificada. Esto sobrepasa mis manos", explicó.

El capitán de Carabineros que efectuó la detención, comentó que "esto no significa que él haya falsificado productos, sino que se le detiene porque está portando y transportando especies falsas con la intención de revenderlas".

Por su parte, el vehículo en que trasladaba los productos fue retirado de circulación, porque además de transportar artículos falsos, circulaba sin la placa patente.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

Todo sobre Policial