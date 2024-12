Confirman que diputada Maite Orsini se encuentra hospitalizada

16 dic. 2024 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este lunes, se confirmó que la diputada Maite Orisni (Frente Amplio) permanece hospitalizada debido a problemas de salud. La situación ocurre cuando la legisladora se encuentra en medio de la polémica por el actuar que ha tenido en el marco de las denuncias de violación contra su expareja, Jorge Valdivia.

Cabe señalar que en los últimos días la legisladora no ha asistido a cumplir sus funciones al Congreso, debido a viajes en el extranjero y a licencias médicas que ha presentado. De todos modos, cuando se encontraba en el país y sin licencia, su presencia en la Cámara de Diputadas y Diputados ha sido mínima.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de la diputada Orsini?

A través de su cuenta de Instagram, el equipo de Orsini compartió una declaración pública donde confirman que "se encuentra hospitalizada debido a un cuadro de salud que requirió atención médica especializada. Por indicación de su equipo médico, permanecerá en observación".

"Agradecemos las muestras de apoyo y comprensión", agregaron.

Cabe señalar que había trascendido que la diputada se encontraba internada en una clínica psiquiátrica, lo que estaría descartado.

¿Por qué Orsini está en la polémica?

En noviembre de este 2024, luego de que Jorge Valdivia fuera detenido por una denuncia de violación en su contra, se conoció que Orsini realizó un contacto telefónico con la denunciante. "Cuando me enteré de la denuncia, me puse a disposición de la denunciante a través de un conocido común para que me llamase si así lo quería y así lo hizo", confirmó la legisladora.

A raíz de las diversas críticas en su contra, reconoció que "lo prudente debió haber sido limitarme a declarar en Fiscalía, cosa que hice voluntariamente".

Finalmente, hace pocos días, se reveló que el pasado 23 de octubre le escribió por WhatsApp a la fiscal Lorena Parra para avisarle que en la prensa estaban hablando del caso del exfutbolista y consultarle si esto era o no materia de investigación.

