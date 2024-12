Atentado a Molino Grollmus: Formalizados vivían a 20 minutos del lugar del ataque, tienen detenciones y hay menores de edad

13 dic. 2024 - 17:21 hrs.

Mega Investiga accedió a parte de la carpeta de investigación que terminó con 6 personas detenidas, imputadas por quemar el museo Grollmus, de 110 años de antigüedad. Además, se les acusa de propagar el terror en la ciudad de Contulmo y atacar con armas de guerra a 5 personas. En exclusiva les contamos quiénes son los formalizados y sus nexos con la Resistencia Mapuche Lafkenche.

La madrugada del pasado 29 de agosto del año 2022, el Molino Grollmus -museo de la Ciudad de Contulmo que hoy está en ruinas- era cuidado por su dueño, Hellmuth Grollmus, de 86 años, su primo Carlos Grollmus de 79 años y otros 3 colaboradores de este recinto turístico, reconocido por el Estado como patrimonio arquitectónico, con 110 años de antigüedad.

Uno de los sobrevivientes del ataque contó a Mega Investiga qué pasó cuando apareció el grupo de más de 20 personas con chalecos antibalas y encapuchados: “Ellos llegaron en un par de camionetas. Y una de las camionetas la metieron inmediatamente hacia adentro, y se parapetaron detrás de la camioneta para disparar. Estaban todos comandados por un tipo alto que gritaba las órdenes. Disparen aquí, quemen allá”.

Quemaron reliquias de época, máquinas antiguas y toda la estructura patrimonial ícono de la ciudad de Contulmo. El primo del propietario, Carlos Grollmus, se llevó la peor parte. Múltiples balazos y la amputación de su pierna izquierda. Un registro audiovisual que muestra el momento cuando está en el suelo, se hizo viral a las pocas horas de ocurrido el atentado (ver reportaje).

Hoy los sobrevivientes relatan su situación postraumática. El dueño del Molino, Hellmuth Grollmus falleció a los siete meses del ataque postrado en su casa: “Él ya no quería vivir. No quería salir. Le arruinaron los pocos años que le quedaban de vida. Y para el resto de los que sobrevivimos, la situación es peor. Esto no es vida”.

¿Quiénes serían los culpables?

Detenidos: vecinos de las víctimas

Mega Investiga accedió al perfil de los últimos seis detenidos por el atentado que destruyó el molino. Serán acusados por los delitos de homicidio frustrado e incendio. Según la Fiscalía, arriesgan desde 15 años de cárcel hasta presidio perpetuo.

Todos fueron detenidos en la ciudad de Cañete, en zonas rurales y urbanas, ubicadas a menos de 25 minutos de donde se cometió el atentado. Hombres que van entre los 17 y 42 años de edad, relacionados -según sus redes sociales analizadas en la investigación policial-, con causas mapuches y ataques incendiarios adjudicados por el grupo que opera en el cono sur de la Región del Biobío, la llamada Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).

Alvaro Enrique Reyes Paineo (18 años): domiciliado en la ciudad de Cañete. El 2022, cuando habría participado en el atentado, tenía tan solo 16 años. En su historial figura una causa pendiente por porte de municiones. Fue detenido el 13 de enero de 2022, escondiendo cartuchos balísticos en un vehículo que se intentó dar a la fuga. En ese mismo operativo se le incautaron chalecos y cascos antibalas.

Luis Ricardo Mora Millabu (18 años): también vive en la ciudad de Cañete. Luis es el segundo menor que habría participado en el atentado. Hoy, con la mayoría de edad se enfrenta a la justicia. Pero no es la única causa que tiene en su historial. Al igual Álvaro Reyes, fue detenido portando municiones ese 13 de enero del 2022. Además, el pasado 16 de abril del presente año fue detenido por manejar un vehículo robado (delito de receptación) cerca del lago Lanalhue, zona que ha sido atacada constantemente por el grupo Resistencia Mapuche Lafkenche.

Nelson Enrique Alonso Llempi (37 años): con domicilio en la ciudad de Cañete, en la zona de Huape, cercano al sector donde ocurrió el triple homicidio a Carabineros. Se le investigan otras causas por ataques incendiarios y robo de madera.

Dago Andres Reyes Reyes (40 años): domiciliado en el sector de la laguna de Lencan, ciudad de Cañete. En sus redes figura en diferentes marchas por la liberación de comuneros mapuches. También es investigado por otras causas de robo de madera y toma de terrenos.

Rodrigo Arturo Valenzuela Canullan (42 años): el mayor de los detenidos. Está casado hace 24 años. También oriundo de Cañete, vive en el sector del lago Lleu Lleu.

Gerald Anibal Marileo Matamala (30 años): Gerald fue detenido la madrugada de este viernes en la zona rural de Cañete, en paralelo a los otros 5 imputados. Él no figura con antecedentes penales ni investigaciones pendientes. Pero en sus redes sociales comparte amistad con otros de los detenidos y constantes visitas a las zonas que han sido atacadas por la RML.

Entre deudas y psiquiatras

Cuando ocurrió el atentado, en agosto del año 2022, el equipo de Mega Investiga visitó la zona y logró hablar con los afectados.

“En parte es un alivio la detención de los primeros sujetos. Pero nosotros, las víctimas, estamos mal. No hay ayuda del Estado. Nos endeudamos para pagar tratamientos médicos. Además, estamos expuestos ante cualquier nuevo ataque o represalia”, con esas palabras resume su actual momento Cristián Cid, una de las personas que estuvo esa noche y que recibió golpes y un disparo que lo dejó sin visión en uno de sus ojos.

El padre de Cristian, Ramón Nonato Cid, de 77 años, también vivió los traumas del ataque. Hoy está con tratamiento psiquiátrico y ha sufrido dos paros cardíacos. Tampoco ha recibido ninguna ayuda del Estado.

El dueño del Molino, Hellmuth Grollmus, falleció a los 86 años. Según sus cercanos, su muerte -siete meses después del atentado- se debió al impacto que causó el haber estado a punto de ser asesinado y ver cómo el sueño de su museo fue destruído por las llamas. “Él ya no quería vivir” subraya.

El primo del propietario, Carlos Grollmus, fue uno de los más afectados. Luego del ataque, le amputaron su pierna izquierda. Hoy está postrado en una cama. Su abogado nos expresa que los tratamientos médicos lo tienen endeudado, y hasta el momento no ha recibido ninguna ayuda de las autoridades.

Cristian Grollmus, hijo del dueño del destruido molino, hoy sigue viviendo en el terreno que fue atacado. Está en tratamiento psicológico y resguardo policial las 24 horas del día, por orden del Ministerio Público. Aún sueña con reconstruir el patrimonio arrasado por el incendio. Aunque repara que nunca ha recibido ayuda de nadie.

Ya son 11 sujetos detenidos por estos hechos que fueron formalizados la tarde de este viernes, y su audiencia continuará el lunes a las 15.00 horas. Pero son 26 las órdenes emanadas desde el tribunal, por lo que existen 15 personas prófugas asociadas a la Resistencia Mapuche Lafkenche y al ataque al molino que la PDI intentará detener.

“Estos sujetos participaron directamente en el atentado conocido como el atentado al molino Grollmus. Un hecho gravísimo, donde se dio cuenta de un alto poder de fuego. Según nuestra indagatoria, estamos ante un acto que se lleva a cabo por la conocida RML”, agregó la fiscal regional del Bíobío, Marcela Cartagena.

