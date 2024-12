"Los niños estaban llorando": Estafadores arrendaban parcela que nunca existió para paseos de curso

12 dic. 2024 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parecía ser un paseo de curso lleno de celebración, terminó en una lamentable estafa. Es lo que vivieron algunos colegios que arrendaron una parcela con piscina y quincho para celebrar el fin del año escolar, pero todo culminó siendo una farsa.

Cobraban 200 mil por la parcela

Según los antecedentes mostrados en Mucho Gusto, un grupo de estafadores ofrecía una parcela en el condominio Martina 1 de la comuna de Padre Hurtado, Región Metropolitana, sin embargo, el lugar no era de ellos, por lo que los colegios llegaban al recinto y se encontraban con la sorpresa de que no podrían celebrar.

Este grupo de estafadores publicitaba el arriendo de la parcela llamada Miyakis a través de redes sociales y flayers bastante realistas, que incluían supuestas fotos del portón del condominio y de la misma vivienda, además de tres números de contacto y un mail. La oferta era tentadora: 200 mil pesos por el arriendo del lugar que permitía recibir a 50 personas entre apoderados, profesores y alumnos.

Ante ello, los colegios pagaban la reserva y al llegar a la parcela el día del evento se encontraban con una triste realidad, pues los residentes del lugar les decían que no había ninguna casa o parcela que ofreciera aquel servicio.

Uno de los alumnos estafados, comentó que junto a sus compañeros encontraron la publicación en Facebook, "se veía bastante creíble". Incluso les hacían una factura y les mostraron videos de supuestas celebraciones en el mismo condominio, entonces "nunca pensamos que podía ser una estafa", comentó otra estudiante.

"Los niños estaban llorando"

Según relató una vecina del condominio, hace dos semanas llegó un curso de cuarto básico diciendo que habían reservado una parcela con piscina. "Nos mencionaron que el contacto era Leidy Velasco, y le dije que acá no vive nadie con ese nombre (...). Los niños estaban todos llorando", relató.

La mujer contó que luego este mismo lunes llegó otro curso de enseñanza media de un recinto de Recoleta. "Nos dijeron lo mismo, que venían a arrendar una piscina a nombre de Leidy. Ahí dijimos que esto era una estafa. Los niños se tuvieron que ir, estaban muy tristes con sus lágrimas en los ojos", añadió.

Otra vecina comentó que en total la estafa se ha concretado cuatro veces. "Es super triste ver a estos niños y familias con toda esta ilusión rota, pero estas son parcelas residenciales, no de arriendo".

Por su parte, la dueña real de la parcela, Nathalie, comentó: "Me da mucha impotencia y rabia por esta gente que no tiene escúpulos (...). Ellos clonaron las fotografías de nuestro Instagram porque la propiedad la arrendamos por Airbnb para alojamiento. Yo me enteré y traté de hacer una denuncia, pero como no era la víctima no lo podía hacer".