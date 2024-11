Mamá de Tomás Ross y estado del menor en EE.UU. a días de iniciar su tratamiento: "Está súper relajado"

23 nov. 2024 - 12:04 hrs.

¿Qué pasó?

Camila Gómez, madre de Tomás Ross, entregó detalles del tratamiento que recibirá el menor en Estados Unidos (padece la enfermedad de Duchenne), después de la ardua campaña que encabezó al caminar desde Chiloé hasta Santiago para financiar los 3.500 millones de pesos que cuesta su tratamiento.

Además, al conversar con Meganoticias Alerta desde el país del norte, Camila aprovechó la oportunidad de expresar su sentir actual y agradecer el apoyo de la gente.

¿Qué dijo la mamá de Tomás Ross?

Camila Gómez comenzó señalando que "llegamos a Estados Unidos, aquí fuimos acogidos por una familia chilena, chilota, estamos muy cómodos en su casa. Tomi en diciembre ya empezaría el proceso (...) del tratamiento".

Además, reveló que Tomás "está super relajado, yo creo que como llegamos a una casa de una familia chilena, entonces se mantienen las tradiciones... Está súper contento, está emocionado, yo creo que el hogar de un niño es estar con sus padres".

Posteriormente, subrayó que "nada de esto sería posible sin toda la gente, cada uno aportó su granito de arena, lograron que hoy estuviéramos nosotros aquí (...) siempre les voy a agradecer".

En la misma línea, aseguró que "de verdad me emociona, me encantaría poder conocerlos, abrazarlos a todos, sin ellos no hubiese podido estar acá".

Finalmente, manifestó que se puso "en modo lucha, bloqueo todas mis emociones y me enfoco. Después cuesta sacarse ese bloqueo emotivo, porque tuve que bloquearme mucho, porque ya al sentir un poco de pena las piernas se debilitan (...) Ahora estoy viviendo en realidad, estoy sintiendo todo lo que pasó".

