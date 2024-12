Caso Valdivia: El relato clave de conductor de aplicación que recogió a segunda denunciante desde departamento del exfutbolista

10 dic. 2024 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias tuvo acceso a la declaración que dio a la Fiscalía Metropolitana Oriente un conductor de la aplicación de transporte Uber, quien recogió a la segunda denunciante de Jorge Valdivia desde el departamento del exfutbolista. Es en ese lugar donde habrían ocurrido los hechos por los cuales fue denunciado por abuso sexual y violación en la madrugada del pasado 18 de octubre.

Videos revelados por Meganoticias este lunes dieron cuenta del momento en que la joven y su amiga abandonan la vivienda de Valdivia, ubicada en la comuna de Las Condes, luego de pasar cerca de dos horas allí. De acuerdo al Ministerio Público, estos registros revelarían que la víctima no estaba bien, ya que incluso salió sin pantalones del departamento, utilizando un blazer como falda.

Sin embargo, el relato entregado por el chofer de Uber apuntaría a una hipótesis contraria a la que lleva adelante la Fiscalía: que en realidad la denunciante no iba en estado de ebriedad ni fuera de sus sentidos, pese a haber compartido varios tragos durante la noche con un grupo de amigos, entre ellos Valdivia, en un local nocturno de la Región Metropolitana.

El relato que dio el chofer de aplicación a la Fiscalía

En su relato, el conductor señaló que "puedo confirmar que el día viernes 18 de octubre recibí una solicitud de viaje, la cual al revisar la aplicación puedo confirmar que fue a eso de las 6:22 horas. El viaje habría sido solicitado por una mujer, no recuerdo el nombre en estos momentos".

"Me estacioné frente al edificio, esperé alrededor de 3 minutos, donde se subieron dos mujeres jóvenes, a las cuales yo puedo señalar que venían al parecer desde una fiesta, pero venían normal, no noté nada raro. Lo que sí puedo señalar es que sentí olor a alcohol, no puedo asegurar si ambas venían con olor, ya que las dos se sentaron en el asiento trasero, y solo me llegó un olor a alcohol liviano", agregó.

"En ningún momento se quedaron dormidas o presentaron algún signo de que estuvieran afectadas"

En ese sentido, el chofer planteó que "las chicas en ningún momento se quedaron dormidas o presentaron algún signo de que estuvieran afectadas por alguna situación, ya que lo recordaría. Tampoco me comentaron nada a mí, de hecho, creo que no conversamos en el camino".

"Ambas personas se bajaron en la dirección final que habrían solicitado en Uber, y recuerdo que ambas iban caminando normal, sin tambaleos, no notando algún signo de que estuvieran en estado de ebriedad notorio", concluyó en su declaración.

