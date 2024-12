"Lo relevante es qué pasa cuando llegan al departamento": Fiscal responde a videos que muestran a Valdivia con segunda denunciante

10 dic. 2024 - 11:33 hrs.

¿Qué pasó?

Mega Investiga reveló los videos del segundo caso de violación denunciado contra Jorge Valdivia, registros que captaron el recorrido que la denunciante y el exfutbolista realizando en la noche y la madrugada del pasado 17 y 18 de octubre.

Las imágenes han sido interpretadas de muy diferente manera por las partes involucradas en el caso. Para la defensa de Valdivia dejan en evidencia contradicciones en el relato de la joven universitaria de 22 años, algo que no es compartido ni por la Fiscalía ni el abogado de la denunciante.

Las diferentes interpretaciones de las imágenes

En su declaración, la joven reconoce estar consciente en todo momento esa noche, pero dice que algo le impidió reaccionar, deslizando que pudo haber consumido de manera no consentida alguna sustancia extraña.

La abogada Paula Vial, defensora de Jorge Valdivia, afirmó que los videos captados en el departamento de Valdivia muestran a "una persona en perfecto estado, interactuando de manera amistosa o incluso más, que sonríe, que se ríe, que conversa con todos y con su amiga".

Por su parte, Jorge Correa, abogado de la denunciante, respondió que "ella (la abogada) está haciendo su labor como defensora y cada cual lleva agua a su propio molino. Si usted muestra una imagen cortada, de medio minuto o dos minutos sin audio, usted puede ver una cosa".

¿Qué dijo la Fiscalía sobre los videos?

Sobre la postura de la defensa de Valdivia, el fiscal Rodrigo Celis afirmó: "No la comparto y no puedo compartirla porque las imágenes no nos dan cuenta de cómo hablaba la víctima, de cuánto tiempo pasaba. Yo vi esas imágenes y yo tengo una impresión, pero es solo una impresión, de que la veía incluso más eufórica que otras personas que se ven alrededor".

"Pero de nuevo, eso no es lo relevante, lo relevante es qué va a pasar después, cuando llegue al departamento de Jorge Valdivia y a la hora que llegan, porque esta es una víctima que es estudiante y que ese día trabajó", detalló.

La Fiscalía quiere descartar que la denunciante haya ingerido alguna sustancia que afectó su voluntad, y por eso encargó un análisis toxicológico para esclarecer este punto.

"Es importante señalar que, como ella denuncia con posterioridad, es probable que en los informes toxicológicos no encontremos hallazgos, sin perjuicio de que vamos a solicitar de alguna manera que sea ampliada la capacidad de búsqueda y pesquisa de ciertas sustancias", señaló el persecutor.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

