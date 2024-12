Tras incumplimiento de plazos: Sernac pide orden de arresto de representante legal de inmobiliarias de venta de parcelas

06 dic. 2024 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) presentó ante el 2° Juzgado de Policía Local de Santiago una solicitud de orden de arresto en contra del representante legal de las inmobiliarias Costa del Sol, Agroparcelas, Agroparcelas Chile y Mundo Parcelas.

De acuerdo a lo informado por el organismo fiscalizador, anteriormente citó a declarar a esta persona por una serie de irregularidades y reclamos por parte de los clientes de estas inmobiliarias, sin embargo, el representante legal nunca se presentó ni se justificó por no hacerlo, por lo que se decidió llevar el caso a la justicia.

Los reclamos de los clientes de estas inmobiliarias

Según lo señalado por el Sernac, estas cuatro inmobiliarias recibieron una serie de reclamos por parte de sus consumidores, entre las que se destacan el incumplimiento de los plazos de entrega de las propiedades o terrenos, cambios en las especificaciones de los proyectos y falta de respuestas.

"Realicé la reserva compra venta de una parcela en San Francisco de Mostazal, la entrega debería haber sido a fines de febrero 2024, lo cual no cumplieron. Al consultar por la demora no responden por correo o teléfono", señala una de las denuncias.

"Firmé una promesa de compraventa de una parcela, la entrega del proyecto era a finales de agosto del 2023, como no cumplieron en el plazo, pedí la devolución del dinero, ya que no quise firmar una prórroga a la que no estaba de acuerdo, dieron como plazo 15 días para ponerse en contacto y hacer la devolución del dinero, sin embargo, no contestan y no hay respuestas", señala otro de los reclamos al Sernac.

Los casos son reiterativos y tienen varios puntos en común, por lo que el Sernac busca que con esta solicitud de arresto el represente legal de estas empresas sea obligado a comparecer al Sernac y emitir una declaración.

Cabe consignar que la Ley del Consumidor permite al Sernac citar obligatoriamente a declarar a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas que sean denunciadas. En caso de que no cumplan con aquella medida, se puede solicitar su concurrencia a un tribunal, tal como ocurrió en este caso.

