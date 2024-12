Sin auto, pero con deuda por TAG: 11 personas denuncian millonario fraude

05 dic. 2024 - 02:09 hrs.

¿Qué pasó?

Algunos no eran de Santiago, otros, incluso, ni siquiera tenían auto; pero, todos recibieron multas millonarias por no pagar el TAG. Esa es la realidad que hoy enfrentan 11 familias y que da luces de lo que podría ser una nueva gran estafa.

El periodista Rolf Paschold conversó con uno de los afectados, Claudio González, quien dio su testimonio en exclusiva para Meganoticias.

La estafa

"No conozco Santiago, pa' qué. Si voy donde mi hermana doy vuelta en la orilla de la casa, no más, yo no me hallo mucho en el pueblo, en la ciudad, más me gusta el campo", explica Claudio, quien vive a más de 300 kilómetros de la capital, en la comuna de Retiro, región del Maule.

Precisamente, hasta su lejano domicilio llegó una cuenta por casi $5 millones de pesos pendientes de pago por TAG.

Y similar al caso de Claudio, existen otros 10 testimonios. Pero, ¿qué tienen en común además de esta presunta deuda? Pues que todos habrían supuestamente comprado un automóvil en la misma tienda automotriz.

No obstante, Julio Infante, el propio dueño del local J. Infante, reconoce que estas transacciones no existen e indica que este fraude podría tener relación con su exsecretaria, Noris Yarabis Serrano.

"Son vehículos que nunca estuvieron en la automotora, son personas que eventualmente podrían ser elegidas al azar, con un RUT que ella consigue, y defrauda a la autopista", explicó Infante, quien además señala que la mujer abandonó el trabajo sin dar explicaciones en diciembre del año pasado.

Así es como la automotora presentó una querella por falsificación de instrumento privado bajo la teoría de que la exsecretaria habría vendido los TAG para ser utilizados por conductores de aplicación.

Una investigación que desde el 14 de noviembre está en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente, cuyo monto defraudado se estima en más de 40 millones de pesos. Un mal rato vivido por personas inocentes, mientras que aún no existe ninguna pista de quienes utilizaron de mala manera esos TAG.

