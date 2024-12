"La retiró del colegio diciendo que era un primo": Habla madre de denunciante de violación contra futbolista

05 dic. 2024 - 00:27 hrs.

¿Qué pasó?

El futbolista Valentín Vidal, defensa central de la Unión Española y de la selección nacional sub-20, fue detenido por los delitos de abuso sexual y violación contra una menor de edad. La querella fue ingresada durante la tarde de este miércoles por la madre de la víctima.

"Yo estaba en mi trabajo y me llama mi hija para avisarme que cuando fueron a retirar (a la víctima) ella ya no estaba, que en el colegio le habían dicho que la había retirado un primo y el único primo que tiene no había sido", explicó la mamá de la víctima.

"Vieron las cámaras del colegio y el tipo entró al colegio y la retiró desde el colegio diciendo que era un primo y se la llevó, no hicieron ni un protocolo", afirmó la mujer.

De acuerdo a Carabineros y a la madre de la denunciante, el futbolista habría tomado contacto con la menor de edad a través de la red social Instagram.

"En Instagram están las grabaciones, están los chats, las conversaciones del tipo apurándola porque él ya estaba esperándola", relató la mamá de la niña de 13 años de edad.

Respecto a la forma en que se contactaron, la mujer señaló que su hija "tiene celular, pero no para redes sociales, no tiene internet, es solo para que yo la llame".

Entonces, según el testimonio de la madre, la niña le "pidió el teléfono a un compañero" para comunicarse con el futbolista, y que gracias a esta prueba se logró dar con su paradero.

Finalmente, la mujer llegó hasta el departamento del futbolista, lugar donde se encontraba su hija. "Salió otro conserje y dijo que sí, que él vivía ahí y que acostumbraba a meter niñas al departamento", afirmó la madre de la denunciante.

En este momento, Valentín Vidal se mantiene como detenido por los delitos de abuso sexual y violación.

