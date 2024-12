Futbolista de la selección sub-20 es detenido por violación contra menor de edad

04 dic. 2024 - 22:42 hrs.

¿Qué pasó?

El futbolista Valentín Vidal, defensa central de la Unión Española y de la selección nacional sub-20, fue detenido por los delitos de abuso sexual y violación contra una menor de edad. La querella fue ingresada durante la tarde de este miércoles por la madre de la víctima.

El capitán de Carabineros, Eduardo Droppelmann, comunicó: "Alrededor de las 19:15 horas se produce la detención de un futbolista de la selección chilena sub-20 por el delito de abuso sexual y violación en contra de una menor de 13 años".

Primeros antecedentes

De acuerdo a la querella, el deportista habría retirado a la víctima desde su colegio para posteriormente llevarla a su departamento.

La madre de la menor de edad detalló: "Me llama mi hija para avisarme que cuando fueron a retirar (a la víctima) ella ya no estaba, que en el colegio le habían dicho que la había retirado un primo y el único primo que tiene no había sido".

Respecto a la denuncia, Carabineros explicó: "Un tío la habría intentado ubicar por un dispositivo GPS y es en ese momento cuando se habría generado el procedimiento, la ubicación de la menor y la detención de esta persona".

Tanto la madre de la menor de edad como Carabineros señalaron que el detenido y la víctima "se habrían conocido por la red social Instagram y a través de esta red social se habrían empezado a contactar".

