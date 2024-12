"Es una falacia": La respuesta de abogada de Jorge Valdivia a fallo de la Corte que menciona examen toxicológico de denunciante

04 dic. 2024 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

La abogada de Jorge Valdivia, Paula Vial, cuestionó los argumentos de la Corte de Apelaciones para decretar que el exfutbolista regresara a prisión preventiva, haciendo referencia al examen toxicológico de una de las denunciantes mencionado en el fallo

Cabe recordar que la defensa del también excomentarista deportivo presentó un recurso de amparo para que se revoque la máxima cautelar y vuelva al arresto domiciliario nocturno, afirmando que la resolución del tribunal de alzada fue "ilegal y arbitrario" y que confunde a las dos denunciantes.

¿Qué dijo la abogada sobre el examen toxicológico?

Sobre la mención de la corte al examen en el que una denunciante dio positivo por benzodiazepina, Vial sostuvo en Radio ADN que "eso es una falacia por varias razones. Uno de los errores graves que comete la Corte de Apelaciones en su resolución que estableció de nuevo la prisión preventiva, es que confunde a las denunciantes, se equivoca, porque atribuye el examen toxicológico a la segunda denunciante en circunstancias que corresponde a la primera".

"Esto no es un juego, no es azar, no es a achunte, estos son pruebas que son científicas, y la ciencia lo que nos dice es que este policonsumo, esta cantidad de sustancias que aparecen en el toxicológico, corresponden exactamente a lo que la propia denunciante señala consumir", sentenció.

Asimismo, sostuvo que "es científicamente posible descartar una conexión entre uno y otro, que un supuesto consumo haya producido un estado de letargo, que además tampoco es coincidente con lo que se observa en las imágenes".

"Ganas de que se repare el error de la corte"

Respecto al estado actual de Valdivia, indicó que "él está poniendo todas sus fuerzas en que esta estrategia que nosotros intentamos ahora, con el recurso de amparo, pueda resultar".

"Él afortunadamente es una persona muy apreciada, así que en realidad está tranquilo, por supuesto con interés y ganas de que se repare el error de la corte", agregó

Sobre la investigación de la Fiscalía, afirmó que "el Ministerio Público omitió entregar al juez una serie de antecedentes que son totalmente relevantes".

"A diferencia de lo que ocurre muchas veces en estos casos, hay una cantidad enorme de material audiovisual que permite constatar fehacientemente cuál era el estado en que se encontraban ambas denunciantes", señaló.

