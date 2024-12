"¿Por qué no pueden ser dignos y trabajar?": El lamento de madre de motociclista herido a bala en asalto en Ñuñoa

03 dic. 2024 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un motociclista se encuentra en riesgo vital después de haber sido herido a bala durante un asalto en horas de la madrugada de este martes en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana. Ante esta alarmante situación, la madre de la víctima expresó su molestia y angustia.

¿Qué dijo la PDI?

En primera instancia, el subcomisario de la PDI, Juan Olavarría Gamboa, explicó que el delito ocurrió en la intersección de General Bustamante con calle Mujica.

En ese momento, el motociclista, que estaba acompañado, fue abordado por un grupo de "al menos tres sujetos (al parecer de nacionalidad extranjera) que circulaban en un vehículo. Ellos, mediante armas de fuego, intentaron robar la motocicleta".

A partir de allí, Olavarría indicó que "al no hacer entrega de las llaves de la motocicleta, uno de los imputados efectuó un disparo en su contra, produciendo una herida con proyectil balístico en la zona torácica". Tras el disparo, los agresores huyeron del lugar a bordo de su vehículo, aunque antes sustrajeron una cartera con especies personales.

¿Qué dijo la madre del motociclista?

Al conocer el estado de salud de su hijo, la madre del motorista señaló que "es súper angustiante, porque mi hijo tiene dos hijos y el más chico tiene seis años, es un niño que lo necesita".

En esta línea, expresó: "Cómo esa gente no tiene corazón, no sé para qué vienen a Chile a matar, por qué no se dedican a trabajar".

"Aquí hay trabajo, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no pueden ser dignos y trabajar y ganarse la plata como corresponde? No andar robándole a la gente y hacer tanto daño", añadió.

Todo sobre Policial