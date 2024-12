Motociclista se encuentra en riesgo vitral tras ser herido a bala durante un asalto en Ñuñoa

03 dic. 2024 - 07:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un motociclista permanece en riesgo vital tras haber recibido un disparo durante un asalto la madrugada de este martes, cometido por un grupo de delincuentes que lo abordó mientras estaba compartiendo con su pareja en la vía pública, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Víctimas compartían en la vía pública al momento del asalto

El hecho ocurrió cerca de la intersección de las avenidas General Bustamante con Mujica, lugar en donde la víctima, de 35 años, estaba sentada junto a su pareja en una banca. A su lado, se encontraba la motocicleta en la que ambos se trasladaban.

Sin embargo, un momento que debía ser agradable terminó convirtiéndose en una pesadilla. En medio de la noche, fueron abordados por tres personas que serían de nacionalidad extranjera, de acuerdo a los antecedentes que aportó la mujer.

Los antisociales los amenazaron con armas de fuego con el objetivo de robarles sus pertenencias y también la moto. El conductor, no obstante, se resistió al asalto y comenzó un forcejeo con los delincuentes, por lo que uno de ellos le disparó en el tórax y luego huyeron con algunas especies sustraídas.

Motociclista está en riesgo vital

A pesar de su herida, la víctima se subió a la motocicleta y alcanzó a avanzar cerca de dos cuadras, para luego caer en cercanías de calle Vicuña Mackenna, en donde fue atendido por transeúntes. Posteriormente, fue trasladado hasta la ex Posta Central, en donde está permanece en riesgo vital.

"Es súper angustiante, porque mi hijo tiene dos hijos y el más chico tiene seis años, es un niño que lo necesita", relató su madre.

"Cómo esa gente no tiene corazón, no sé para qué vienen a Chile a matar, por qué no se dedican a trabajar. Aquí hay trabajo, ¿y por qué no lo hacen? ¿Por qué no pueden ser dignos y trabajar y ganarse la plata como corresponde? no andar robándole a la gente y hacer tanto daño", agregó la mujer.

El Ministerio Público instruyó que diligencias queden a cargo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI).