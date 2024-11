Pasajera y conductor de aplicación se reencuentran tras agresión que fue viral: Llegaron a acuerdo

30 nov. 2024 - 16:08 hrs.

¿Qué pasó?

Hace un tiempo se produjo un violento hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales, en el cual una joven chilena agredió física y verbalmente a su conductor de una aplicación de transporte, de nacionalidad venezolana.

Luego de dos semanas de este suceso, la pasajera se reunió con el conductor para entregarle su versión de los hechos, y a su vez, disculparse por lo sucedido.

"Estoy muy arrepentida"

En el reencuentro de ambos, publicado por la Revista Sábado, la joven chilena de 25 años, Constanza Ruiz, y el venezolano de 56, Deivis Agüero, firmaron un acuerdo de reconciliación.

"Cuando esto explotó, me di cuenta de lo que hice y quise pedirle perdón. No hay justificación alguna para cómo lo traté. Él es una persona que estaba trabajando y yo lo agredí, sin razón. Estoy muy arrepentida, ni yo me explico bien por qué reaccione así", sostuvo la joven al medio citado.

Por su parte, el hombre venezolano aseguró que "no me gustaría que esto le volviera a pasar a otra persona. Por eso quise llegar a un acuerdo".

Acuerdo de reconciliación

En el acuerdo de reconciliación firmado por ambos y expuesto en el medio mencionado, se expresa la intención de que "sirva como ejemplo para fomentar el entendimiento mutuo y la construcción basada en la buena voluntad, el respeto, la justicia y la compasión".

Junto a esto, se espera que logre contribuir "a la convivencia pacífica en Chile entre nacionales y extranjeros para que nunca más en nuestro país sucedan hechos de violencia física, verbal y de ninguna índole en razón de la nacionalidad que ostente una persona".

