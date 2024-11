"Yo nunca le falté el respeto": Habla conductor de aplicación que se viralizó tras ser agredido por pasajera

16 nov. 2024 - 02:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento hecho quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. A través de la cámara de un vehículo de aplicación de transportes, se ve a una joven chilena agredir física y verbalmente a su conductor de nacionalidad venezolana.

El ataque se produjo luego que el trabajador le solicitara a la mujer que se sentara como copiloto, con el objetivo de evitar que le quitara su vehículo si es que era fiscalizado. Esto despertó la furia de la pasajera, quien, incluso, amenazó con denunciarlo por acoso sexual.

"No sé qué le pasaba a ella"

El episodio ocurrió cerca del mediodía de este jueves y no duró más de 15 minutos. Todo comenzó tras una petición que le hizo el conductor de la aplicación InDrive a la mujer, que le solicitó a la joven que se sentara adelante.

"Yo llegué al destino a buscar a la persona y ahí la recogí, le dije que si se podía sentar en la parte de adelante por el tema de que estas aplicaciones no son permitidas. Y se montó y me estaba diciendo groserías, no sé qué le pasaba a ella", relató a Meganoticias el trabajador agredido, Deivis Agüero.

Su hijo Ronald comentó que su padre "tiene todos los documentos del auto al día, tiene su licencia de conducir, incluso tiene su licencia profesional A2". Aunque dice que, a simple vista, no se le ve afectado, en realidad sí lo está. "Uno se da cuenta por su ánimo", aseguró.

Deivis es venezolano y llegó a nuestro país en 2019 en busca de mejores oportunidades para su familia. Este trabajo es su único sustento, y jamás pensó que se encontraría con una situación así.

"Yo nunca llegué a faltarle el respeto"

"Llévame. Voy a llamar a Carabineros por acoso sexual. Usted me está tratando mal. Ya es hue... que los venezolanos hagan las hue... que quieran", le dijo la mujer al conductor, según se puede escuchar en el registro audiovisual. "Váyase a su país a delinquir, mejor", agregó.

"Yo nunca llegué a faltarle el respeto. Además, yo le dije que yo también tenía hijas y soy incapaz de eso", comentó el hombre a Meganoticias.

Hasta el momento, no hay una confirmación de la identidad de la joven que agrede al taxista, aunque ella afirma ser menor de edad en el video.

Conductor interpuso una denuncia en la PDI

Pero la pasajera no solo lo agredió verbalmente, sino que le dio golpes en al menos dos oportunidades. Pese a ello, Deivis optó por no reaccionar.

El registro se difundió rápidamente y generó repudio en redes sociales, en donde muchos acusaron que se trató de acto xenofóbico.

“Claro que es xenofobia, porque ella me dice que me vaya a mi país, que soy del Tren de Aragua. Yo le dije que cómo se le iba a ocurrir, que una persona del Tren de Aragua iba a estar trabajando en un auto, trabajando en una aplicación”, manifestó Agüero.

Este viernes, el conductor interpuso una denuncia en contra de la joven ante la Policía de Investigaciones (PDI). Mientras tanto, seguirá trabajando como conductor, aunque este desagradable momento le sigue pesando cada vez que sube al volante.